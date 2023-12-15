العنوان: طاقم مهمة القمر التاريخية يلتقي بالرئيس الأمريكي

ملخص: التقى أفراد طاقم مهمة Artemis II القادمة، والتي ستكون المرة الأولى التي يطير فيها البشر حول القمر منذ 50 عامًا، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وخلال زيارتهم، عرض الرئيس بايدن بفخر صخرة القمر التي تم جمعها خلال عصر أبولو. أعرب طاقم Artemis II عن امتنانه للقيادة التي جعلت مهمتهم ممكنة وأتيحت لهم أيضًا الفرصة للقاء نائب الرئيس كامالا هاريس.

من المقرر أن يطير طاقم Artemis II، المكون من ثلاثة أمريكيين وكندي، بكبسولة أوريون التابعة لناسا على صاروخ نظام الإطلاق الفضائي في أواخر عام 2024. وعلى الرغم من أن مهمتهم لن تتضمن هبوطًا أو مدارًا حول القمر، إلا أنهم سيصنعون حلقة تاريخية حول القمر. القمر قبل العودة إلى الأرض. وشدد الطاقم بقيادة القائد ريد وايزمان على أن الموعد الدقيق لمهمتهم ليس همهم الأساسي بل ضمان أن ناسا والمركبة على استعداد تام.

استعدادًا لمهمتهم، يخضع أفراد الطاقم لتدريب مكثف، بما في ذلك عمليات المحاكاة والتعاون مع مراقبة المهمة. وفي فبراير، سيشاركون في بروفة حيث سيتدربون على المناورات داخل كبسولة في المحيط الهادئ. وأشاد الطاقم بالعمل الجماعي والتفاني المطلوب لجعل رحلتهم ممكنة، مشددًا على الدور الحاسم الذي لعبه فريق ناسا.

بالإضافة إلى صنع التاريخ برحلتهم حول القمر، يمثل طاقم أرتميس XNUMX علامة فارقة في برنامج القمر الجديد التابع لناسا، أرتميس. إنه أول طاقم قمري يضم عضوًا دوليًا، مما يمثل خطوة مهمة نحو التعاون العالمي في استكشاف الفضاء. أشاد الطاقم بالتزام الرئيس بايدن بمهمتهم، وسلط الضوء على إشارته إلى خطاب جون إف كينيدي الملهم حول مهمة القمر وتفانيه في تحقيق أشياء عظيمة من خلال القيادة.

أتاحت زيارة الطاقم إلى البيت الأبيض أيضًا فرصة لمشاهدة مركبتهم الفضائية، على الرغم من أن التحقيقات في الدرع الحراري للكبسولة قد تتسبب في تأخيرات. ومع ذلك، يظل الطاقم يركز على مهمته ويتوق إلى تكريم إرث عصر أبولو بينما يقوم بخطوات جديدة في استكشاف القمر. تعد صخرة القمر المعروضة في المكتب البيضاوي بمثابة تذكير قوي بالإنجازات التاريخية وأهمية الاستمرار في دفع حدود استكشاف الفضاء.