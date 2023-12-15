جيل جديد من رواد الفضاء يلتقون بالرئيس بايدن ويناقشون مهمة القمر

ملخص:

التقى أربعة رواد فضاء، بينهم ثلاثة أمريكيين وكندي واحد، من المقرر أن يطيروا حول القمر كجزء من مهمة أرتميس 50 التابعة لناسا، مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض. وعرض الرئيس صخرة القمر، التي تم جمعها خلال عصر أبولو، وأعرب عن التزامه بالمهمة. أعرب طاقم Artemis II عن امتنانهم للقيادة التي جعلت رحلتهم ممكنة. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 2024 عامًا التي يغامر فيها رواد الفضاء بالذهاب إلى القمر. على عكس المهام السابقة، لن يهبط الطاقم أو يدخل في مدار حول القمر، بل سيدور حول القمر ويعود مباشرة إلى الأرض. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في أواخر عام XNUMX، مع التخطيط لمهمة هبوط لاحقة على سطح القمر في العام التالي. ويخضع رواد الفضاء حاليًا لاستعدادات وتدريبات مكثفة لضمان رحلة آمنة. لقد أجروا مؤخرًا بروفة حيث تدربوا على إجراءات الكبسولة في المحيط الهادئ. تمثل هذه المهمة علامة بارزة لأنها تضم ​​رائد فضاء كندي وهي جزء من برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي سمي على اسم أخت أبولو التوأم من الأساطير. خضعت المركبة الفضائية التابعة للطاقم لعمليات تفتيش بعد الرحلة التجريبية التي تمت العام الماضي، والتي كشفت عن تفحم غير متوقع وفقدان المواد من الدرع الحراري. ومع ذلك، يظل الطاقم ملتزمًا بالمهمة، وتؤكد كلمات الرئيس بايدن ثقتهم في تحقيق هدفهم.

العنوان: جيل جديد من رواد الفضاء ينطلق في رحلة تاريخية إلى القمر

والتقى طاقم أرتميس XNUMX، المكون من رائدي فضاء أمريكيين ورائد فضاء كندي، مؤخرًا بالرئيس بايدن في البيت الأبيض، وناقشا مهمتهم القادمة للتحليق حول القمر. وفي المكتب البيضاوي، عرض الرئيس بفخر صخرة قمرية من عصر أبولو، ترمز إلى الإرث الطويل الأمد لاستكشاف الفضاء. ويعد هذا اللقاء مؤشرا على التزام الرئيس بايدن باستكشاف الفضاء ودعمه لبرنامج أرتميس.

وعلى عكس البعثات القمرية السابقة، لن يهبط طاقم أرتميس 2024 على سطح القمر أو يدور حول القمر. وبدلاً من ذلك، فإن هدفهم هو الطيران حول القمر والعودة مباشرة إلى الأرض. وستكون هذه الرحلة التاريخية، المقرر إجراؤها في أواخر عام 50، هي الأولى من نوعها منذ XNUMX عامًا. تعد مهمة الطاقم بمثابة مقدمة للهبوط اللاحق على سطح القمر بواسطة فريق مختلف مخطط له في العام التالي.

ومع ذلك، قبل الشروع في هذا المسعى الطموح، يستعد الطاقم بجد. إنهم يشاركون في عمليات محاكاة واسعة النطاق ويتعاونون مع Mission Control لضمان المغادرة والعودة الآمنة. وفي شهر فبراير، سيشارك الطاقم في بروفة، وسيختبرون حركات الكبسولة أثناء "تأرجحها" في المحيط الهادئ. تضمن هذه الخطوة الحاسمة أن يكون الطاقم مستعدًا جيدًا للمهمة الفعلية.

يتألف طاقم Artemis II من رواد فضاء ذوي خبرة وعضو كندي، وهو أول طاقم قمري ضمن برنامج Artemis التابع لناسا. يهدف البرنامج إلى مواصلة الروح الرائدة لمهمات أبولو وتم تسميته على اسم أخت أبولو التوأم من الأساطير.

بينما يتوقع الطاقم رحلتهم بفارغ الصبر، فإن التحقيقات في الدرع الحراري لمركبتهم الفضائية قد تشكل تأخيرًا محتملاً. كشفت الرحلة التجريبية حول القمر العام الماضي، دون أفراد الطاقم، عن تفحم غير متوقع وفقدان مادي بسبب الدرع الحراري. يعد هذا الدرع الواقي أمرًا حيويًا لحماية الكبسولة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.

وكان لنقاش الرئيس بايدن مع الطاقم صدى بروح الاستكشاف والتصميم. وأشار إلى خطاب جون كينيدي الشهير عام 1962، مؤكدا على ضرورة عدم تأجيل التحديات الكبرى. وقد أكد هذا من جديد التزام الطاقم بمهمتهم وإيمانهم بتحقيق إنجازات رائعة من خلال القيادة الجماعية.

ومع هذا الجيل الجديد من رواد الفضاء، تمثل مهمة أرتميس XNUMX فصلاً مهمًا في استكشاف الفضاء. من خلال المغامرة خارج مدار الأرض مرة أخرى، تتخذ البشرية خطوة مهمة أخرى نحو فهم واكتشاف أعمق للكون.