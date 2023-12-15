العناصر الغريبة الموجودة في عينات كويكب بينو تترك العلماء في حيرة من أمرهم

ملخص: كشف تحليل العينات المأخوذة من كويكب بينو، التي أعادتها وكالة ناسا إلى الأرض في وقت سابق من هذا العام، عن اكتشافات مثيرة للاهتمام. تحير العلماء من الوجود غير المتوقع للمغنيسيوم والصوديوم والفوسفات في الطبقة الخارجية للعينات، وهي تركيبة نادرًا ما تُلاحظ في النيازك. ومع ذلك، فإن هذا ليس سوى غيض من فيض، حيث لم يستكشف الباحثون بعد جوهر المادة. تعمل وكالة ناسا على تطوير مفك براغي متخصص للوصول إلى قلب العينات، الذي لا يزال موجودًا داخل علبة المركبة الفضائية OSIRIS-REx. وبينما لا يزال التحليل الكامل معلقًا، اندهش العلماء من صخرة يبلغ طولها 3.5 سم، وهي أكبر صخرة تم جمعها من بينو حتى الآن، والتي أعاقت آلية التجميع الخاصة بالمركبة الفضائية مؤقتًا. ويشبه لون الصخرة الداكن مع لمعان مزرق الصخور الموجودة على سطح الكويكب. كما تم فهرسة القطع ذات الألوان الفاتحة، مما يزيد من اللغز.

كان العلماء يدركون بالفعل أن بينو يحتوي على كميات كبيرة من الكربون والماء، لكن الوجود غير المتوقع للمغنيسيوم والصوديوم والفوسفات يهز فهمهم لتركيبة الكويكب. ونادرا ما تظهر هذه العناصر معا في النيازك، مما يدفع العلماء إلى مزيد من الأسئلة حول أصل بينو وتاريخه. وقد يشير إلى وجود عمليات فريدة على الكويكب تميزه عن الأجرام السماوية الأخرى.

في حين أن تحليل عينات بينو هو مسعى مستمر، إلا أن ناسا تحرز تقدمًا لفتح الإمكانات الكاملة للمجموعة. ومن خلال صناعة مفك براغي مخصص، يهدف العلماء إلى الوصول إلى الجزء الداخلي من العلبة وكشف نطاق العينات التي تم جمعها من بينو. وهذا سيمكن من إجراء تحقيقات شاملة وتوفير نظرة ثاقبة لتكوين الكويكب وتطوره.

المفاجآت لا تنتهي عند هذا الحد. لقد أسرت الصخرة التي أعاقت آلية التجميع أثناء عملية أخذ العينات الباحثين. حجمه الكبير ولونه الأسود الداكن تقريبًا مع لمعان مزرق يشبه إلى حد كبير الصخور المنتشرة على سطح بينو. تشير هذه النتيجة إلى أن العينات التي تم جمعها من الكويكب قد تمثل بدقة التنوع الجيولوجي للجرم السماوي.

وقد قام علماء الفلك والقيمون الفنيون بالفعل بتصنيف أكثر من 1,000 عينة من بينو، مع الحد الأدنى لمتطلبات الحجم الذي لا يقل عن نصف ملليمتر. تحمل هذه العينات الوعد بتعميق فهمنا للكويكبات وكشف أسرار نظامنا الشمسي. وبينما يواصل العلماء تحليلهم، فإن الاكتشافات التي تم الحصول عليها من عينات بينو تتحدى التوقعات وتعيد تعريف ما نعرفه عن هذه الأجرام السماوية القديمة.