استعد لعرض استثنائي للأضواء الشمالية في نهاية هذا الأسبوع

يتوقع العلماء أن الأرض على وشك التعرض لعاصفة مغنطيسية أرضية شديدة في نهاية هذا الأسبوع. يمكن أن تؤدي هذه العاصفة إلى عروض مذهلة للأضواء الشمالية عند خطوط العرض الوسطى. تم إطلاق ناقوس الخطر بعد أن تسبب التوهج الشمسي في حدوث ثلاث انبعاثات كتلية إكليلية منفصلة (CMEs) على الشمس، وكلها موجهة نحو الأرض، مما أدى إلى خلق ظاهرة غير شائعة تعرف باسم "هالة CME".

إن الانبعاث الإكليلي الإكليلي هو في الأساس سحابة من المجالات المغناطيسية والجسيمات المشحونة التي تنبعث من الشمس. ويسافر عبر الفضاء بسرعات مذهلة تصل إلى 1,900 ميل في الثانية. يمكن أن تستغرق الرحلة من الشمس إلى الأرض بضعة أيام، تتسارع خلالها الجسيمات المشحونة على طول خطوط المجال المغناطيسي للأرض. يؤدي هذا التسارع إلى تكوين عاصفة مغناطيسية أرضية، تتميز بعروض حية من الأضواء الخضراء والحمراء حول المناطق القطبية، وفي حالات نادرة، حتى عند خطوط العرض الوسطى.

أعرب عالم الفيزياء الشمسية الشهير الدكتور ريان فرينش عن سعادته بالحدث القادم، قائلاً: "واو، لم أر هالة من الانبعاث الإكليلي بهذا الوضوح منذ وقت طويل! ثوران اليوم كان سببه توهج كبير، ومن المتوقع أن يسبب شفقًا كبيرًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفقًا لنموذج وكالة ناسا، من المتوقع أن يصل الانبعاث الإكليلي الإكليلي إلى الأرض في منتصف النهار بالتوقيت العالمي يوم الجمعة 1 ديسمبر. وهذا يجعل ليلة الجمعة هي الوقت الأمثل لمشاهدة الشفق القطبي. ومع ذلك، يشير موقع SpaceWeather.com إلى أنه قد يصل قبل يوم واحد، مما يجعل ليلتي الخميس والجمعة أفضل الأوقات للذهاب لصيد الشفق القطبي.

من الصعب التنبؤ بدقة بكثافة شاشات الشفق القطبي. ومع ذلك، يتوقع العلماء إمكانية رؤية عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة هذا الأسبوع. في حين أن العواصف المغنطيسية الأرضية من فئة G1 وG2 شائعة نسبيًا، إلا أن هناك فرصة لمواجهة عواصف من فئة G3 وحتى G4. من المعروف أن عواصف G2 تسبب الشفق القطبي المرئي في أقصى الجنوب مثل كولورادو وميسوري، لذلك إذا حدثت عواصف G3 وG4، فمن المحتمل أن يتم ملاحظة الشفق القطبي في جميع أنحاء الولايات المتحدة بأكملها.

لتحسين فرصك في رؤية الأضواء الشمالية، توجه إلى المناطق الواقعة أسفل الدائرة القطبية الشمالية مباشرة. وفي أمريكا الشمالية، قد يلتقط الراصدون لمحات من الشفق القطبي على شكل توهج خافت في الأفق الشمالي. من الضروري العثور على منطقة مظلمة بعيدًا عن التلوث الضوئي، حيث يمكن بسهولة الخلط بين أضواء المدينة وشفق غروب الشمس والشفق القطبي. إذا كنت تريد حقًا مشاهدة عروض متكررة وأكثر سطوعًا، ففكر في التخطيط لرحلة إلى الدائرة القطبية الشمالية في ألاسكا أو شمال كندا أو شمال الدول الاسكندنافية (النرويج وفنلندا والسويد وأيسلندا) خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

تذكر أن تبقي سماءك صافية وعيناك مفتوحتين على مصراعيها، حيث تعدك عطلة نهاية الأسبوع هذه بمشهد سماوي غير عادي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما الذي يسبب الأضواء الشمالية؟

الأضواء الشمالية، والمعروفة علميا باسم الشفق القطبي، تنشأ عندما تدخل جزيئات مشحونة من الشمس الغلاف الجوي للأرض وتصطدم بالذرات والجزيئات. تنتج هذه الاصطدامات طاقة على شكل ضوء، مما يؤدي إلى عروض الألوان المذهلة التي نلاحظها.

2. ما هو أفضل وقت لرؤية الأضواء الشمالية؟

أفضل وقت لرؤية الأضواء الشمالية هو خلال أشهر الشتاء عندما تكون الليالي أطول وأكثر قتامة. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نشاط الشمس، وتحديدًا الدورة الشمسية، على تواتر وشدة الشفق القطبي. خلال مرحلة الذروة الشمسية، والتي تحدث كل 11 عامًا، تصبح رؤية الأضواء الشمالية أكثر تكرارًا.

3. ما هو أفضل مكان لرؤية الأضواء الشمالية؟

المواقع الأكثر ملاءمة لمشاهدة الأضواء الشمالية هي المناطق الواقعة داخل الدائرة القطبية الشمالية أو بالقرب منها، مثل ألاسكا وشمال كندا وشمال الدول الاسكندنافية. توفر هذه المناطق سماء أكثر وضوحًا وتقليل التلوث الضوئي، مما يسمح بتجربة مشاهدة أفضل.

4. كيف يمكنني تصوير الأضواء الشمالية؟

يتطلب تصوير الأضواء الشمالية معدات وتقنيات مناسبة. لالتقاط هذه الأضواء الأثيرية، استخدم حاملًا ثلاثي القوائم قويًا للحفاظ على ثبات الكاميرا، واضبط فتحة عدسة واسعة وحساسية ISO عالية وسرعة غالق بطيئة. قم بتجربة إعدادات مختلفة وكن صبورًا، حيث أن التقاط صورة رائعة للأضواء الشمالية غالبًا ما يتطلب التدريب والمثابرة.