اكتشف العلماء انفجارات أشعة سينية دون الثانية من نجم نيوتروني فريد من نوعه

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا باستخدام مرصد أستروسات، وهو أول مرصد فضائي متعدد الأطوال الموجية في الهند. لقد اكتشفوا انفجارات أشعة سينية ساطعة مدتها أقل من ثانية من نجم نيوتروني جديد وفريد ​​من نوعه يعرف باسم النجم المغناطيسي. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول الظروف الفيزيائية الفلكية القاسية للنجوم المغناطيسية.

النجوم المغناطيسية هي نجوم نيوترونية ذات مجالات مغناطيسية عالية جدًا، أقوى بكثير من المجال المغناطيسي للأرض. تتمتع هذه النجوم النيوترونية بمجال مغناطيسي أقوى بما يزيد عن كوادريليون مرة من مجالنا المغناطيسي. يتم تشغيل انبعاث الإشعاع الكهرومغناطيسي عالي الطاقة من النجوم المغناطيسية عن طريق اضمحلال المجالات المغناطيسية داخل هذه الأجسام.

وركز العلماء دراستهم على نجم مغناطيسي يسمى “SGR J1830-0645” اكتشفته مركبة الفضاء سويفت التابعة لناسا في أكتوبر 2020. وهذا النجم المغناطيسي صغير نسبيا، حيث يبلغ عمره حوالي 24,000 ألف عام، وهو نجم نيوتروني معزول.

باستخدام أداتين على متن مرصد AstroSat، أجرى الباحثون التوقيت والتحليل الطيفي لـ SGR J1830-0645. لقد اكتشفوا 67 انفجارًا قصيرًا من الأشعة السينية، تدوم أكثرها سطوعًا لمدة 90 مللي ثانية. يوفر هذا الاكتشاف معلومات قيمة حول سلوك وخصائص النجوم المغناطيسية.

وكانت إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي وجود خطوط الانبعاث في أطياف SGR J1830-0645. أصل خطوط الانبعاث هذه، سواء كان ذلك بسبب مضان الحديد، أو ميزة خط البروتون السيكلوتروني، أو التأثيرات الآلية، لا يزال غير مؤكد ويتطلب مزيدًا من البحث.

يختلف الاعتماد على الطاقة الذي لوحظ في SGR J1830-0645 عما لوحظ في النجوم المغناطيسية الأخرى. لاحظ الباحثون وجود مكونين لانبعاث الجسم الأسود الحراري ينشأان من سطح النجم النيوتروني، مما يساهم في فهمنا للنجوم المغناطيسية وظروفها الفيزيائية الفلكية القاسية.

ويخطط فريق البحث الآن لتوسيع دراستهم لفهم أصل هذه الانبعاثات عالية الطاقة بشكل أفضل وتحديد ما إذا كانت ذات طبيعة فيزيائية فلكية أو مفيدة. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لاستكشاف الخصائص المثيرة للاهتمام للنجوم المغناطيسية وتعميق فهمنا للظروف القاسية الموجودة داخل هذه الأجرام السماوية.