اكتشف علماء الفلك توأمًا سداسيًا رنينًا نادرًا من الكواكب الفرعية نبتون

توصلت مجموعة من علماء الفلك إلى اكتشاف استثنائي، وهو نظام مكون من ستة كواكب تدور حول نجم قريب ظلت مغلقة في نمط رنين لمليارات السنين. يلقي هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة Nature، ضوءًا جديدًا على أسرار تكوين الكواكب وتطورها.

يقع النجم المعروف باسم HD 110067 في كوكبة Coma Berenices، على بعد 100 سنة ضوئية فقط من الأرض. على الرغم من كونه غير مرئي للعين المجردة، إلا أن قربه من نظامنا الشمسي يجعله موضوعًا مثيرًا للدراسة بالنسبة للعلماء.

وتقع هذه الكواكب المكتشفة حديثًا، والمشار إليها باسم "الكواكب الفرعية" نظرًا لحجمها، داخل المنطقة الصالحة للسكن من النجم. ومع ذلك، فإن درجات الحرارة الحارقة والأجواء الغازية تجعلها غير ملائمة للحياة كما نعرفها. ومع ذلك، فإن السمة الفريدة التي تميزها عن بعضها البعض هي مداراتها الرنانة مع بعضها البعض.

تعتبر السلاسل الرنانة في الأنظمة الكوكبية نادرة للغاية، مما يجعل هذا الاكتشاف ملحوظًا بشكل خاص. تكون الفترة المدارية لكل كوكب نسبة دقيقة إلى مدارات الكواكب المجاورة. على سبيل المثال، يكمل أحد الكواكب ثلاثة مدارات بينما يكمل كوكب آخر دورتين.

وفقًا للمؤلف الرئيسي رافائيل لوك من جامعة شيكاغو، توفر هذه السلاسل الرنانة رؤى حيوية حول كيفية تشكل هذه الكواكب في البداية ولماذا حافظت على هذا النمط المستقر لمليارات السنين. معظم أنظمة الكواكب، بما في ذلك نظامنا، لا تظهر مثل هذا الرنين.

يتحدى نظام الكواكب المكتشف حديثًا فهمنا الحالي لكيفية تشكل الكواكب والحفاظ عليها على مدى فترات طويلة. ويتكهن العلماء بأن هذه الكواكب ظلت دون أن تتأثر بأحداث مهمة مثل التأثيرات الكارثية أو المرور القريب لنجوم أخرى.

يتكون فريق البحث الذي يقف وراء هذا الاكتشاف الرائد من أكثر من 150 عالمًا من 12 دولة مختلفة. تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن HD 110067 يمكن أن يكون بمثابة مثال رئيسي لكشف أسرار تكوين الكوكب وتطوره.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الكواكب الفرعية نبتون؟

ج: الكواكب الفرعية نبتون هي كواكب أكبر من العوالم الصخرية مثل الأرض ولكنها أصغر من الكواكب الغازية العملاقة مثل نبتون.

س: كيف اكتشف العلماء هذه الكواكب؟

ج: تم اكتشاف الكواكب في البداية باستخدام القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا في عام 2020. وتم إجراء ملاحظات إضافية بواسطة القمر الصناعي لتوصيف الكواكب الخارجية (CHEOPS) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في عام 2022.

س: هل هذه الكواكب تدعم الحياة؟

ج: لا، درجات الحرارة القصوى والأجواء الغازية تجعلها غير صالحة للحياة كما نعرفها.

س: لماذا تعتبر الكواكب النبتونية الفرعية شائعة جدًا في الكون؟

ج: لا يزال انتشار الكواكب النبتونية الفرعية سؤالاً مفتوحًا. ومن غير المؤكد ما إذا كان هذا بسبب التحيز في طرق الكشف لدينا أو ما إذا كانت هذه الكواكب أكثر وفرة في الكون.

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