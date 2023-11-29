علماء الفلك يكتشفون نظامًا نجميًا نادرًا مكونًا من ستة كواكب

حقق علماء الفلك اكتشافًا مثيرًا، وهو نظام نجمي نادر يتكون من ستة كواكب تدور حولها. ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة للاهتمام هو أن الكواكب تتحرك في تزامن تام مع بعضها البعض، مما يخلق إيقاعًا إيقاعيًا يجده العلماء رائعًا. توفر خطوة الجاذبية "المتزامنة" هذه رؤى قيمة حول تكوين الكواكب وتطورها.

النجم الموجود في مركز هذا النظام، والمعروف باسم HD110067، أصغر وأخف قليلاً من شمسنا. الكواكب الستة، والتي يشار إليها باسم "الكواكب الفرعية نبتون"، من المحتمل أن تكون نسخًا أصغر من نبتون في نظامنا الشمسي. إنها تدور حول النجم بإيقاع دوري دقيق جدًا بحيث يمكن ترجمته إلى موسيقى.

يقع HD100 على بعد 110067 سنة ضوئية في كوكبة كوما برنيس، وقد حيّر الباحثين لفترة طويلة. ومع ذلك، بفضل البيانات التي جمعتها وكالة ناسا والمركبة الفضائية لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، تمكن علماء من جامعة وارويك وجامعة شيكاغو من كشف البنية الحقيقية لهذا النظام غير العادي.

يصف أحد الباحثين الرئيسيين، الدكتور رافائيل لوك، هذا الاكتشاف بأنه نظام مرجعي لدراسة الكواكب القريبة من نبتون. هذه الأنواع من الكواكب هي الأكثر شيوعًا خارج نظامنا الشمسي، ويعد فهم تكوينها وتكوينها وقدرتها على دعم الماء السائل أمرًا بالغ الأهمية في البحث عن الكواكب الخارجية الصالحة للسكن.

جاءت الإشارة الأولية للكواكب في هذا النظام النجمي من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا في عام 2020. وقد استبعدت الملاحظات اللاحقة التفسير الأصلي ولكنها قدمت دليلاً على وجود كوكبين إضافيين محتملين. لتحديد الفترات المدارية للكواكب، استخدم الباحثون بيانات من القمر الصناعي الخاص بتوصيف الكواكب الخارجية (CHEOPS) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

ما يميز هذا النظام النجمي هو تكوينه "الرنين". تظهر الكواكب الأقرب إلى النجم رنينًا قدره 3/2، حيث يكمل كوكب واحد ثلاث مدارات لكل مدارين للكوكب التالي. من بين الكواكب الخارجية، لوحظ رنين 4/3، مع اكتمال أربع مدارات لكل ثلاث مدارات للكوكب التالي. تعتبر أنماط الرنين هذه نادرة وتوفر رؤى قيمة حول تكوين وتطور أنظمة الكواكب.

في حين أن الطبيعة الدقيقة لهذه الكواكب الفرعية نبتون لم يتم فهمها بالكامل بعد، فمن المحتمل أن رقصها الإيقاعي استمر على مدى مليارات السنين. فقط جزء صغير من أنظمة الكواكب يظهر صدى، مما يجعل هذا الاكتشاف أكثر أهمية.

يوفر نظام HD110067 والكواكب الفرعية التابعة له، بأغلفتها الجوية الكبيرة، فرصًا ممتازة للدراسات المستقبلية باستخدام التلسكوبات المتقدمة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) وتلسكوب أرييل القادم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الرنين في أنظمة الكواكب؟

يشير الرنين الكوكبي إلى التكوين المداري للكواكب التي تتفاعل فيها مع الجاذبية بنمط متزامن، وتكمل المدارات بنسبة محددة. في حالة النظام النجمي HD110067، تظهر الكواكب رنينًا قدره 3/2 ورنينًا قدره 4/3.

ما أهمية اكتشاف الرنين في أنظمة الكواكب؟

توفر الأنظمة الرنانة رؤى قيمة حول تكوين وتطور أنظمة الكواكب. إنها توفر أدلة حول الظروف الأولية والديناميكيات اللاحقة التي شكلت الكواكب داخل النظام.

ما مدى بعد النظام النجمي HD110067؟

يقع النظام النجمي HD110067 على بعد حوالي 100 سنة ضوئية من الأرض. ويقع في كوكبة كوما برنيس الشمالية.

ما هي الكواكب الفرعية نبتون؟

الكواكب الواقعة تحت نبتون هي كواكب خارجية لها نفس الحجم ونطاق الكتلة لنبتون في نظامنا الشمسي. وهي أكبر من الأرض ولكنها أصغر من عمالقة الغاز مثل كوكب المشتري وزحل.

هل ستساعد الدراسة الإضافية لهذا النظام النجمي في البحث عن كواكب صالحة للحياة؟

نعم، إن دراسة تكوين وتكوين وقابلية السكن المحتملة للكواكب الواقعة تحت نبتون مثل تلك الموجودة في نظام HD110067 توفر رؤى مهمة تساهم في فهمنا للكواكب الخارجية الصالحة للسكن. وستكون البيانات المجمعة من هذا النظام مفيدة في تحديد المرشحين المحتملين للاستكشاف المستقبلي والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.