تم اكتشاف رؤى جديدة حول نظام الكواكب الرنانة

حقق فريق من علماء الفلك اكتشافًا مثيرًا باستخدام الأقمار الصناعية للكشف عن الكواكب الخارجية، حيث كشفوا عن عائلة نادرة مكونة من ستة كواكب تقع على بعد حوالي 100 سنة ضوئية من الأرض. لا يضيف هذا الاكتشاف إلى فهمنا للكون فحسب، بل لديه أيضًا القدرة على حل بعض الألغاز الرئيسية المحيطة بتكوين الكوكب.

وتدور الكواكب الخارجية المكتشفة حديثا حول نجم ساطع يعرف باسم HD110067، وهو مشابه لشمسنا. يقع هذا النجم في كوكبة كوما برنيس في السماء الشمالية. تنتمي الكواكب، المصنفة من b إلى g، إلى فئة تسمى الكواكب الفرعية، وهي أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذه الكواكب الفرعية نبتون عادة ما تدور حول النجوم الشبيهة بالشمس في درب التبانة.

الأمر المذهل حقًا في هذه العائلة الكوكبية هو رنينها المداري. عندما تكمل الكواكب مداراتها، هناك أنماط مميزة وقوى جاذبية تلعب دورها. على سبيل المثال، مقابل كل ستة مدارات يكملها أقرب كوكب إلى النجم (الكوكب ب)، يكمل الكوكب الخارجي (الكوكب ز) مدارًا واحدًا. تخلق هذه الرقصة السماوية إيقاعًا متناغمًا، حيث تتم محاذاة الكواكب الستة كل بضعة مدارات.

ما يميز هذه العائلة الكوكبية هو أن القليل قد تغير منذ تكوينها قبل أكثر من مليار سنة. وهذا يدل على إمكانية تسليط الضوء على كيفية تطور الكواكب وأصل الكواكب النبتونية الفرعية في مجرتنا.

أصبح اكتشاف هذا النظام الكوكبي الرنان ممكنًا من خلال الجهود المشتركة لاثنين من الأقمار الصناعية للكشف عن الكواكب الخارجية: القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا والقمر الصناعي لتوصيف الكواكب الخارجية (خوفس) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. في البداية، اكتشف TESS انخفاضات في ضوء النجوم، مما يشير إلى وجود كواكب تمر بين HD110067 والقمر الصناعي للمراقبة. ومع ذلك، دفعت التناقضات في البيانات الباحثين إلى اللجوء إلى خوفو لمزيد من الملاحظات.

ولعب خوفو دورًا محوريًا في تأكيد وجود كوكب ثالث في النظام، مما ساعد في النهاية على تحديد الفترات المدارية لجميع الكواكب الستة. قدمت ملاحظات المتابعة باستخدام التلسكوبات الأرضية مزيدًا من التحقق من الصحة.

إن فهم رنين الكواكب وانسجام المدارات أمر حيوي لكشف أسرار تكوين الكواكب. في حين أن معظم أنظمة الكواكب ليست في حالة رنين بسبب عوامل مختلفة، مثل تأثيرات الجاذبية والاصطدامات السماوية، فإن هذا الاكتشاف النادر يفتح الأبواب أمام فهم أكبر.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف اكتشف علماء الفلك نظام الكواكب الرنان؟

ج: استخدم علماء الفلك قمرين صناعيين للكشف عن الكواكب الخارجية، TESS وCheops، لمراقبة الانخفاضات في ضوء النجوم وتأكيد وجود ستة كواكب في الرنين المداري.

س: ما أهمية اكتشاف النظام الكوكبي الرنان؟

ج: يوفر هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة حول تطور الكواكب وانتشار الكواكب النبتونية الفرعية في مجرتنا، مما يوفر معلومات قيمة حول تكوين الكواكب.

س: ما هو الرنين المداري؟

ج: يشير الرنين المداري إلى المحاذاة الإيقاعية وقوى الجاذبية المؤثرة بين الكواكب المتعددة داخل النظام النجمي. وفي حالة هذا الاكتشاف، فإن الكواكب الستة تصطف كل بضعة مدارات.