تعمل وكالة ناسا على خطة جريئة للعودة إلى القمر في السنوات المقبلة بمساعدة نظام الهبوط البشري Starship التابع لشركة SpaceX. لن يقوم هذا النظام بنقل رواد الفضاء إلى سطح القمر فحسب، بل سيكون أيضًا بمثابة مكان معيشتهم أثناء إقامتهم. الهدف الرئيسي للمهمة هو استكشاف القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها تحتوي على جليد مائي في الحفر. يعد الجليد المائي موردًا قيمًا في استكشاف الفضاء حيث يمكن أن يوفر مياه الشرب والأكسجين ووقود الصواريخ.

في الآونة الأخيرة، اختبر رائدا الفضاء في وكالة ناسا، نيكول مان ودوغ ويلوك، نموذجًا صغيرًا بالحجم الطبيعي للمصعد الذي سيتم استخدامه لنقل رواد الفضاء والمعدات بين أماكن المعيشة في الجزء العلوي من مركبة الهبوط وسطح القمر. سيكون هذا المصعد عنصرًا حاسمًا في حل SpaceX لنقل البشر من الفضاء إلى سطح القمر. وسيكون بمثابة البوابة التي ستدخل منها أول امرأة وشخص ملون إلى القمر.

ومن المقرر أن تتم المهمة، المعروفة باسم أرتميس 2025، في عام 2024. ولم تقم وكالة ناسا بعد بتعيين طاقم لهذه المهمة التاريخية، لكنها اختارت بالفعل رواد الفضاء لمهمة أرتميس XNUMX السابقة. وسيطير هؤلاء رواد الفضاء حول القمر في نوفمبر XNUMX لاختبار المركبة الفضائية أوريون دون الهبوط.

اختارت وكالة ناسا التعاون مع البائعين من القطاع الخاص لمركبات الهبوط على القمر لتقليل المخاطر الفنية والتكاليف. وكانت شركة SpaceX هي الشركة الأولى التي تم اختيارها، وحصلت شركة Blue Origin، شركة الفضاء التابعة لجيف بيزوس، على عقد Artemis V. والهدف من برنامج Artemis هو استخدام القمر كنقطة انطلاق للبعثات المستقبلية إلى المريخ.

وفي الختام، تعد شراكة ناسا مع SpaceX وتطوير نظام الهبوط البشري Starship خطوة مهمة نحو إعادة البشر إلى القمر. وسيلعب نظام المصعد دورًا حاسمًا في نقل رواد الفضاء والمعدات إلى سطح القمر والعودة. تمثل هذه المهمة حقبة جديدة ومثيرة في استكشاف الفضاء وتمهد الطريق للمساعي المستقبلية خارج القمر.