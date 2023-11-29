توفر مركبة Mars Odyssey Orbiter التابعة لناسا منظورًا غير مسبوق للمريخ

التقطت المركبة الفضائية Mars Odyssey التابعة لناسا صورًا بانورامية خلابة للمريخ وقمره فوبوس، لتكشف عن منظور جديد مذهل للمناظر الطبيعية والغلاف الجوي للكوكب. هذا الإنجاز الرائد لا يعزز فهمنا للمريخ فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للاستكشافات المستقبلية.

توفر أحدث الصور التي التقطتها المركبة المدارية Odyssey منظرًا فريدًا للمريخ، وتكشف عن المناظر الطبيعية المنحنية للكوكب المحجوبة تحت طبقات من السحب والغبار. تم التقاط هذه الصور من ارتفاع حوالي 250 ميلاً فوق سطح المريخ، وهو ما يشبه مدار محطة الفضاء الدولية حول الأرض.

توفر الصور الملتقطة للعلماء رؤية غير مسبوقة للغلاف الجوي للمريخ، وتسليط الضوء على تكوينه وديناميكياته. ومن خلال تحليل طبقات السحب والغبار، يمكن للباحثين تحسين نماذجهم ومحاكاتهم للغلاف الجوي للمريخ. تمهد هذه المعلومات القيمة الطريق للمهمات المستقبلية والتحقيقات العلمية التي تركز على فهم مناخ الكوكب الأحمر وأنماط الطقس وإمكانات الحفاظ على الحياة.

استثمر المهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وشركة لوكهيد مارتن الفضائية ثلاثة أشهر في التخطيط للملاحظات التي أجرتها كاميرا نظام تصوير الانبعاثات الحرارية (THEMIS) الخاصة بالمركبة المدارية. يستطيع THEMIS، بفضل قدرته على الأشعة تحت الحمراء، رسم خريطة لميزات سطحية مختلفة، مثل الجليد والصخور والرمال والغبار، بالإضافة إلى التغيرات في درجات الحرارة.

في حين أن THEMIS عادةً ما يكون ثابتًا في اتجاه هبوطي، إلا أن ملاحظاته المعدلة مؤخرًا مكنت من التقاط رؤية أوسع للغلاف الجوي للمريخ. تسمح هذه الملاحظات الموسعة للعلماء باستكشاف العلاقة بين الطبقات المختلفة من سحب الجليد المائي والغبار، مما يساعد في تحسين نماذج الغلاف الجوي.

تقدم الصور التي التقطتها مركبة Mars Odyssey المدارية التابعة لناسا، لمحة عن المنظور الذي قد يكون لدى رواد الفضاء إذا كانوا يدورون حول المريخ. هذا الإنجاز المذهل يأخذنا خطوة أقرب إلى كشف أسرار الكوكب الأحمر، وزيادة معرفتنا وإلهام البعثات المستقبلية إلى المريخ.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. كيف التقطت المركبة الفضائية Mars Odyssey هذه الصور؟

استخدمت المركبة المدارية Mars Odyssey كاميرا نظام التصوير بالانبعاثات الحرارية (THEMIS) لالتقاط صور للمريخ وقمره فوبوس. تم التقاط هذه الصور من ارتفاع مماثل لمدار محطة الفضاء الدولية.

2. ما هي الأفكار الجديدة التي توفرها هذه الصور؟

وتوفر هذه الصور للعلماء رؤية فريدة للغلاف الجوي للمريخ، مما يسمح لهم بدراسة تكوين وديناميكية السحب والغبار. تساعد هذه المعلومات في تحسين نماذج ومحاكاة الغلاف الجوي للمريخ.

3. كيف ستؤثر هذه الصور على استكشاف المريخ في المستقبل؟

ستساهم الأفكار المكتسبة من هذه الصور في المهمات المستقبلية والتحقيقات العلمية التي تركز على فهم مناخ المريخ وأنماط الطقس وإمكانات دعم الحياة.

مصادر:

ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: https://www.nasa.gov/