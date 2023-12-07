رواد الفضاء يكتشفون الطماطم المفقودة منذ فترة طويلة في محطة الفضاء الدولية

في تحول مفاجئ للأحداث، عثر رواد الفضاء الذين يحتفلون بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمحطة الفضاء الدولية (ISS) على ثمرة طماطم كانت مفقودة منذ ثمانية أشهر. وكانت الطماطم، التي كانت مخصصة لأغراض البحث، قد حيرت الطاقم، مما أدى إلى اتهامات مرحة ضد أحد زملائهم.

وأعلنت رائدة الفضاء في ناسا، ياسمين مقبلي، عن هذا الاكتشاف الاستثنائي، وبرأت صديقها فرانك روبيو، الذي تم إلقاء اللوم عليه مازحا بسبب أكل الطماطم. "لقد وجدنا الطماطم"، أعلن مقبلي، واضعاً حداً للمزاح اللطيف بين رواد الفضاء.

ومع ذلك، فإن استرجاع الطماطم الهاربة يسلط الضوء على أحد التحديات التي يواجهها رواد الفضاء في الفضاء. يشكل انعدام الوزن صعوبات في الحفاظ على السيطرة على الأشياء. إن غياب الجاذبية يجعل من الصعب للغاية تحديد موقع العناصر وتأمينها داخل الأماكن الضيقة لمحطة الفضاء الدولية.

ووصف قائد طاقم محطة الفضاء الدولية، أندرياس موجينسن، المعاناة في العثور على الأدوات أو المعدات في الحقائب دون فقدان أشياء أخرى. يتم العثور على معظم العناصر المفقودة في نهاية المطاف بالقرب من فتحات التهوية، ومع ذلك يظل هذا المأزق أحد التحديات الفريدة العديدة التي يواجهها رواد الفضاء في الفضاء.

تخدم الأبحاث التي أجريت على زراعة الطماطم على متن محطة الفضاء الدولية أغراضًا متعددة. تهدف دراسة نمو المحاصيل وتكوين المغذيات وسلامة الأغذية الميكروبية إلى فهم أفضل لإمكانات زراعة مصادر الغذاء في الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، يدرس العلماء تأثير جودة الضوء على هذه العوامل الحاسمة ويستكشفون الفوائد النفسية للطاقم.

تلعب هذه الاختبارات دورًا مهمًا في التحضير للبعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ. ونظرًا للوجستيات الخاصة بإعادة إمداد الطاقم خارج مدار الأرض، فمن الضروري تطوير مصادر غذائية مستدامة لضمان بقاء ورفاهية رواد الفضاء أثناء السفر إلى الفضاء لفترة طويلة.

على الرغم من عدم إمكانية استهلاك الطماطم الأصلية بسبب صغر حجم العينة والمخاوف بشأن التلوث الفطري، إلا أن الاكتشاف غير المتوقع يجلب إثارة جديدة للمهمة. تمثل الطماطم المستردة انتصارًا صغيرًا يسلط الضوء على تصميم رواد الفضاء وقدرتهم على التكيف في سعيهم للبحث والاستكشاف خارج كوكبنا الأصلي.