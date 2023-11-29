وجهات نظر جديدة حول التهديد المحتمل للكويكب 1998 WB2

لقد أتاح لنا التزام ناسا طويل الأمد بمراقبة ودراسة الكويكبات اكتساب رؤى قيمة حول التهديدات المحتملة التي تشكلها على كوكبنا. من خلال برنامج رصد الأجسام القريبة من الأرض (NEO)، قامت الوكالة بتتبع وتوصيف الكويكبات التي من المحتمل أن تعرض الأرض للخطر. هذا العمل ضروري لحماية مستقبلنا.

جذب الكويكب 1998 WB2، وهو أحد أعضاء مجموعة كويكبات أبولو، انتباه وكالة ناسا مؤخرًا بسبب اقترابه الوشيك من الأرض. يبلغ قطر هذا الكويكب حوالي 470 قدمًا، ويقع ضمن فئة الكويكبات الأكبر حجمًا القريبة من الأرض والتي يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة عند الاصطدام.

في 3 ديسمبر 2023، سيصل الكويكب 1998 WB2 إلى أقرب مسافة من كوكبنا، ويمر على مسافة حوالي 2.62 مليون ميل. وبسرعة مذهلة تبلغ 51,140 كيلومترًا في الساعة، سيجذب هذا الجسم السماوي بلا شك فضول علماء الفلك وعشاق الفضاء على حدٍ سواء.

ما يميز الكويكب 1998 WB2 هو مداره اللامركزي. يسافر هذا الكويكب بين 0.817 و3.136 وحدة فلكية من الشمس، ويقترب من الشمس أكثر من الأرض في الحضيض الشمسي وأبعد من المريخ في الأوج. يستغرق مداره الكامل حوالي 1.6 سنة لاجتيازه.

في حين أنه من المتوقع أن يحدث الاقتراب التالي للكويكب 1998 WB2 من كوكبنا في 16 مارس 2035، على مسافة 14.93 مليون كيلومتر، فمن الضروري معالجة المخاطر المحتملة التي يشكلها. على الرغم من أن الفرص ضئيلة، مع احتمال اصطدامه بالأرض بنسبة 1 من 200 في القرن المقبل، إلا أن وكالة ناسا تعتبر هذا الكويكب خطرًا محتملاً.

وكجزء من جهودها المستمرة، ستواصل ناسا مراقبة الكويكب 1998 WB2 عن كثب لتعزيز فهمنا لمداره ومخاطر التأثير المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة بنشاط على البحث وتطوير تقنيات مبتكرة يمكن استخدامها لإبعاد الكويكبات عن مسار تصادمي مع الأرض.

وبفضل تفاني وكالة ناسا الثابت في دراسة الكويكبات القريبة من الأرض، فإننا مجهزون بشكل أفضل من أي وقت مضى لضمان سلامة كوكبنا والأجيال القادمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل يشكل الكويكب 1998 WB2 تهديدًا كبيرًا للأرض؟

ج: على الرغم من أن احتمال اصطدامه بالأرض ضئيل خلال المائة عام القادمة، إلا أنه يندرج ضمن فئة الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة بسبب حجمه واقترابه من مسافة قريبة.

س: متى سيصل الكويكب 1998 WB2 إلى أقرب مسافة من الأرض؟

ج: من المقرر أن يصل الكويكب إلى أقرب نقطة له في 3 ديسمبر 2023، ويمر على مسافة 2.62 مليون ميل تقريبًا.

س: ما هو حجم الكويكب 1998 WB2؟

ج: يقدر أن قطر هذا الكويكب يبلغ حوالي 470 قدمًا.

س: ما مدى سرعة تحرك الكويكب 1998 WB2؟

ج: سيتحرك الكويكب بسرعة 51,140 كيلومترًا في الساعة أثناء اقترابه.

س: ما هو النمط المداري للكويكب 1998 WB2؟

ج: الكويكب 1998 WB2 له مدار غريب الأطوار يأخذه بين 0.817 و3.136 وحدة فلكية من الشمس. ويكمل دورة واحدة كل 1.6 سنة.

س: هل سيكون هناك أي اقتراب قريب من الكويكب 1998 WB2 في المستقبل؟

ج: من المتوقع أن يحدث الاقتراب التالي في 16 مارس 2035، على مسافة 14.93 مليون كيلومتر من الأرض.