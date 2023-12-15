اكتشف العلماء كويكبًا جديدًا من مجموعة أبولو يقترب من الأرض

يدرس العلماء الكويكبات للحصول على نظرة ثاقبة للنظام الشمسي المبكر والظروف التي كانت سائدة أثناء تكوين الكواكب. وبصرف النظر عن أهميتها العلمية، تمتلك الكويكبات أيضًا إمكانات لموارد قيمة، بما في ذلك الماء والمعادن. يعد استكشاف هذه الأجرام السماوية أمرًا بالغ الأهمية لفهم المراحل الأولى لنظامنا الشمسي وللمهام الفضائية المستقبلية.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول، قامت وكالة ناسا، بالتعاون مع التلسكوبات الفضائية والأرضية المتقدمة، بتتبع كويكب مكتشف حديثا من المقرر أن يمر بالقرب من الأرض. تم تسمية الكويكب 2023 XZ11، هذه الصخرة الفضائية تندفع نحو كوكبنا بسرعة مذهلة تبلغ 52,929 كيلومترًا في الساعة، متجاوزة سرعة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ويحلق هذا الكويكب الذي يبلغ عرضه 1.4 قدم على مسافة حوالي 100 مليون كيلومتر، وهو مماثل في الحجم لطائرة. على الرغم من أنها ليست كبيرة بما يكفي لإحداث حالة من الذعر على نطاق واسع أو أضرار كبيرة، إلا أن التأثير المحتمل قد يؤدي إلى درجة ما من الدمار. إن حادثة عام 2013 في روسيا بمثابة تذكير، حيث انفجر كويكب أصغر يبلغ طوله 59 قدمًا فوق مدينة تشيليابينسك، مما تسبب في أضرار لآلاف المباني وإصابة أكثر من ألف شخص.

ينتمي الكويكب 2023 XZ11 إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، ولم يمر بعد بالقرب من الأرض قبل اقترابه القادم. ومن غير المتوقع بعد هذا الحدث أن يقترب الكويكب من كوكبنا في المستقبل المنظور. تمت تسمية مجموعة كويكبات أبولو على اسم كويكب أبولو الضخم عام 1862، الذي اكتشفه في الأصل عالم الفلك الألماني كارل رينموث في الثلاثينيات.

يوفر هذا الاكتشاف للعلماء فرصة ثمينة لدراسة كويكب لم يكن معروفًا من قبل عن قرب. ومن خلال دراسة تكوينه ومساره، يمكن للباحثين الحصول على مزيد من الأفكار حول التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي وتحسين فهمهم لتكوين الكواكب. علاوة على ذلك، فإن مثل هذه النتائج تمهد الطريق لمهمات مستقبلية يمكنها تسخير الموارد الموجودة داخل الكويكبات في مساعي استكشاف الفضاء.