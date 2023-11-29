في خطوة بالغة الأهمية نحو مهمة استكشاف القمر التالية، وقع أربعة رواد فضاء بأسمائهم على مكون حاسم سيدفعهم نحو العوالم القمرية في أواخر عام 2024. وبدلاً من الاقتباسات التقليدية، يمكن الإدلاء ببيان مثل، "رواد الفضاء" عززت التوقيعات التزامهم بمهمة Artemis 2 التاريخية، بينما يستعدون للمغامرة في منطقة قمرية مجهولة.

شارك الطاقم، الذي يضم قائد ناسا ريد وايزمان، وطيار ناسا فيكتور جلوفر، وأخصائية مهمة ناسا كريستينا كوتش، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن، في نشاط احتفالي في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في هانتسفيل، ألاباما، وسط تدريبهم الصارم على المهمة. مهمة. وقد ارتدى رواد الفضاء ملابس غرف الأبحاث، وقاموا بتوقيع أسمائهم على المحول الذي سيتم تركيبه أعلى صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، ليضمنوا مكانهم في التاريخ.

يعمل المحول، الذي سيتم وضعه أسفل المركبة الفضائية أوريون أثناء مهمة القمر، بمثابة رابط حاسم بين المركبة الفضائية ومرحلة الدفع المبردة المؤقتة لصاروخ SLS. وأكد مسؤولو ناسا أن الحجاب الحاجز للمحول سيكون بمثابة حاجز وقائي، يمنع الغازات التي تنشأ أثناء الإطلاق من دخول المركبة الفضائية.

بينما يواصل طاقم Artemis 2 استعداداته، فقد قاموا بزيارة مراكز ناسا المختلفة بجدية وخضعوا لبرنامج تدريبي مكثف مدته 18 شهرًا. يعد هذا التدريب المكثف أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأن Artemis 2 تمثل أول مهمة بشرية للقمر منذ هبوط أبولو 17 الأسطوري في عام 1972.

بالإضافة إلى صياغة الإجراءات وإجراء التدريب الطبي، يعمل الطاقم بشكل وثيق مع مركبة أوريون الفضائية، ويجري اختبارات التشغيل ومحاكاة تمارين البرامج والأجهزة. علاوة على ذلك، من المقرر إجراء تمرين استعادة في البحر بالتعاون مع وكالة ناسا والبحرية الأمريكية.

يتقدم تجميع الصاروخ بشكل مطرد، حيث يتم بناء المرحلة الأساسية في منشأة ميشود للتجميع التابعة لناسا في نيو أورليانز. وقد تم تركيب إلكترونيات الطيران والأنظمة الكهربائية - التي يشار إليها باسم "عقل" الصاروخ - بشكل آمن، مما يمهد الطريق للاختبار. ويتم أيضًا تجميع معززات الصواريخ الصلبة المزدوجة في مركز كينيدي للفضاء (KSC)، في حين خضعت منصة الإطلاق المتنقلة، المصممة لدعم نظام SLS، لاختبار غمر المياه وغيرها من الاستعدادات الضرورية.

أسئلة وأجوبة:

س: من هم رواد الفضاء في مهمة أرتميس 2؟

ج: يتكون طاقم مهمة أرتميس 2 من قائد ناسا ريد وايزمان، وطيار ناسا فيكتور جلوفر، وأخصائية مهمة ناسا كريستينا كوتش، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن.

س: متى سيتم الإطلاق المقرر لمهمة Artemis 2؟

ج: من المقرر أن تتم مهمة Artemis 2 في أواخر عام 2024.

س: ما هو الغرض من المحول الذي وقع عليه رواد الفضاء؟

ج: يقوم المحول بتوصيل مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا بمرحلة الدفع المبردة المؤقتة لصاروخ SLS ويعمل كحاجز لمنع الغازات التي تكونت أثناء الإطلاق من دخول المركبة الفضائية.

س: ما أهمية مهمة أرتميس 2؟

ج: أرتميس 2 هي أول مهمة بشرية للقمر منذ هبوط أبولو 17 في عام 1972 وتمثل خطوة كبيرة نحو استكشاف القمر وتأسيس وجود مستدام على القمر.