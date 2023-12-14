استكشاف أسرار جبل إريبوس: بوابة إلى عوالم غريبة

في رحلة استكشافية رائدة، قام فريق من العلماء بقيادة آرون كيرتس، باحث ما بعد الدكتوراه في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)، بالدخول إلى الكهوف الجليدية الغادرة المحيطة بجبل إريبوس في القارة القطبية الجنوبية. يقدم جبل إريبوس، الذي يقف بفخر باعتباره البركان النشط في أقصى جنوب الأرض، بوابة سريالية لمناظر طبيعية غريبة. تحدى الباحثون درجات الحرارة المتجمدة والظروف المحفوفة بالمخاطر لاختبار التقنيات المتطورة التي قد تمكن يومًا ما من استكشاف عوالم جليدية نائية داخل نظامنا الشمسي.

انطلق كيرتس، وهو خبير في الروبوتات والاستكشاف، في مهمته السابعة إلى أرض العجائب البركانية، ممثلاً كلاً من مختبر الدفع النفاث ومرصد جبل إريبوس للبراكين. برفقة فريق من الزملاء المتفانين، شملت مهمتهم مجموعة واسعة من التحقيقات العلمية، بدءًا من دراسة العمر الجيولوجي للصخور إلى تحليل تركيبة الغازات المنبعثة من بحيرة الحمم البركانية.

في حين أن درجات الحرارة المتجمدة والجيولوجيا الفريدة لجبل إريبوس بمثابة نظير مثالي للتضاريس الأخرى، مثل قمر المشتري يوروبا، فقد أقر كيرتس بأن العوالم الغريبة التي تنتظر الاستكشاف ستوفر ظروفًا أكثر تطرفًا. يعد أوروبا، بدرجات حرارته تحت الصفر وسطحه المشبع بالإشعاع، بتناقض صارخ مع المألوف نسبيًا لإريبوس. ومع ذلك، توفر الكهوف الموجودة أسفل جبل إريبوس رؤى قيمة حول التحديات والحلول المحتملة التي قد تواجهها البعثات الفضائية المستقبلية.

قال كيرتس: "نعتقد أن بعض سمات هذه الكهوف تشبه ما قد نواجهه على قمر مثل يوروبا"، مسلطًا الضوء على أهمية هذه النتائج.

من خلال هذه البعثة الرائدة، اتخذ العلماء خطوة مهمة نحو كشف أسرار الألغاز الجليدية لنظامنا الشمسي. إن المعرفة والتقنيات المكتسبة من استكشاف جبل إريبوس ستساعد في نهاية المطاف في تصميم وتطوير المهام الآلية التي ستشكل فهم البشرية للزوايا النائية وغير المضيافة في جوارنا الكوني.