عالم فلك هاوٍ يقوم باكتشاف حفرة تصادمية محتملة على قمر المشتري آيو

ربما يكون أحد علماء الفلك الهواة قد حقق اكتشافًا مهمًا على قمر المشتري آيو. كان يسبر ساندبرج يفحص صورة التقطتها مهمة غاليليو التابعة لناسا في عام 2001 عندما لاحظ ندبة داكنة صغيرة، يبلغ عرضها حوالي 100 متر، تشبه حفرة تصادمية. يتحدى هذا الاكتشاف الفهم الحالي للعمليات الجيولوجية على آيو، حيث كان يُعتقد سابقًا أنه لا يحتوي على فوهات نيزكية، بل مجرد مناظر طبيعية دائمة التغير.

لتأكيد هذا الاكتشاف، تواصلت ساندبرج مع عالمة جيولوجيا الكواكب روزالي لوبيز في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، والتي أشركت بعد ذلك زميلها ديفيد ويليامز، أستاذ الأبحاث في جامعة ولاية أريزونا. عند الفحص الدقيق، توصلوا إلى أن الشكل الدائري للندبة وموقعها المعزول بعيدًا عن تدفق الحمم البركانية يدعم ادعاء ساندبرج بوجود حفرة تصادمية محتملة.

كما علق خبراء آخرون في هذا المجال على هذه النتيجة. وأعرب جاني راديبو، عالم جيولوجيا الكواكب بجامعة بريجهام يونج، عن دهشته من عدم اكتشاف الندبة في وقت سابق. ذكرت تريسي جريج، عالمة براكين الكواكب في جامعة بوفالو، صعوبة التمييز بين الحفرة الناتجة عن الارتطام والحفرة البركانية بناءً على البيانات المتاحة.

في حين أن دقة الصورة لا تقدم دليلا قاطعا، إلا أن لوبيز يقترح أن وجود حفرة واحدة يمكن أن يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الحفر المخفية على آيو. إن استكشاف ودراسة هذه الحفر يمكن أن يساعد العلماء في تطوير نماذج أفضل للتاريخ الجيولوجي للقمر.

ومع ذلك، سيتعين على المزيد من التحقيقات انتظار مهمة مستقبلية مجهزة بالحل اللازم للكشف عن المزيد من الحفر. إن الاحتمال الصعب والمكلف المتمثل في إنشاء مركبة مدارية قريبة حول آيو يعوقه حزام الإشعاع المكثف المحيط بالقمر. قد يكون الحل المحتمل هو تحليق شامل من مركبة مدارية حول كوكب المشتري، مثل مهمة أوروبا كليبر التابعة لناسا.

وفي خضم هذه التطورات، تظل ساندبيرج مكرسة للبحث في أرشيفات الصور، واكتشاف تفاصيل جديدة باستمرار حول سطح آيو الرائع. يعد اكتشافه بمثابة تذكير بأهمية علماء الفلك الهواة في المساهمة في المعرفة العلمية.