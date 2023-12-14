فجوة الرياح الشمسية النادرة تسبب توسعًا جويًا غامضًا على المريخ

اكتشف العلماء مؤخرًا أن التوسع المفاجئ في الغلاف الجوي للمريخ العام الماضي كان سببه فجوة نادرة في تيار الجسيمات المشحونة، المعروفة باسم الرياح الشمسية، المنبعثة من الشمس. وقد لوحظت هذه الظاهرة أيضًا على الأرض من قبل، ومن الممكن أن تحدث مرة أخرى قريبًا.

في 26 ديسمبر 2022، لاحظت المركبة MAVEN Orbiter التابعة لناسا تضخم الغلاف المغناطيسي للمريخ نحو الخارج بآلاف الأميال، مما تسبب في توسع الغلاف الجوي للمريخ مؤقتًا. وتزامن هذا التوسع مع انخفاض كبير في جزيئات الرياح الشمسية التي تضرب المركبة الفضائية، مما أثار ذهول الباحثين.

تم وصف هذا الحدث النادر بأنه "حدث شمسي شاذ حقًا" من قبل شانون كاري، الباحث الرئيسي في مهمة مافن. كان التوسع في الغلاف الجوي نتيجة لغياب الرياح الشمسية، والتي عادة ما تدفع ضد الغلاف المغناطيسي للمريخ، مما يؤدي إلى انحراف غالبية الجسيمات.

وحدث حدث مماثل على الأرض عام 1999 عندما اختفت الرياح الشمسية تقريبا لمدة ثلاثة أيام، مما سمح لغلافنا الجوي بالتوسع بما يصل إلى 100 مرة حجمه الطبيعي قبل أن يعود إلى حجمه الأصلي. ولم يسبب هذا الحدث أي ضرر ملحوظ للكوكب.

ويُعتقد أن هذه الفجوات غير المبررة في الرياح الشمسية ناجمة عن تجاوز الجزيئات السريعة لتلك الموجودة في الأمام، مما يخلق مساحات خالية من الرياح الشمسية. وفي دراسة سابقة، ربط الباحثون مثل هذا الحدث التوسعي الجوي على الأرض بفجوة كبيرة في السطح الشمسي تُعرف بالثقب الإكليلي، مع مجالات مغناطيسية أضعف تعمل على تسريع الرياح الشمسية.

ومع دخول الشمس إلى المرحلة القصوى للطاقة الشمسية، والتي تتميز بزيادة النشاط، قد تصبح الثقوب الإكليلية أكثر شيوعًا في السنوات القادمة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من حالات التوسع الجوي، سواء على المريخ أو على الأرض. يواصل العلماء دراسة هذه الأحداث لفهم تأثيرها وأي عواقب محتملة طويلة المدى بشكل أفضل.