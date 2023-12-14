اكتشاف عروض ضوء الشفق القطبي خارج سماء الأرض

اكتشف علماء الفلك مؤخرًا أن عروض الضوء الأثيري المعروفة باسم الشفق القطبي لا تقتصر على الأرض، بل يمكن العثور عليها على كواكب أخرى داخل نظامنا الشمسي وحتى خارجه. توفر عروض الأضواء السماوية هذه رؤى قيمة حول العوالم الغريبة التي تستضيفها.

اكتشف باحثون في جامعة ليستر في المملكة المتحدة شفقًا بالأشعة تحت الحمراء على كوكب أورانوس لأول مرة. ومن خلال تحليل الكوكب لمدة ست ساعات باستخدام مرصد كيك في هاواي، لاحظوا قمم شديدة من السطوع تشير بقوة إلى انبعاثات الشفق القطبي.

يتم إنشاء الشفق القطبي عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة كهربائيًا من الشمس مع المجال المغناطيسي للكوكب. وعندما تسافر هذه الجسيمات نحو الكوكب، فإنها تُحاصر بواسطة مجاله المغناطيسي وتُوجه نحو القطبين. وهناك، تصطدم بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي، منتجة ستائر ضوئية ساحرة.

تعتمد ألوان الشفق على الذرات المحددة المشاركة في هذه الاصطدامات. ينتج النيتروجين توهجًا أزرقًا، بينما يصدر الأكسجين ضوءًا أخضر. ويؤثر الارتفاع الذي تحدث فيه الاصطدامات أيضًا على اللون، حيث يظهر الضوء الأحمر على الارتفاعات الأعلى والأخضر على الارتفاعات المنخفضة.

الغازات الأكثر شيوعًا في غلافه الجوي على أورانوس هي الهيدروجين والهيليوم، مما يؤدي إلى نوع فريد من الشفق القطبي. بدلا من أن يكون مرئيا للعين البشرية، يضيء الشفق القطبي لأورانوس في المناطق فوق البنفسجية والراديو من الطيف الكهرومغناطيسي. في حين تم اكتشاف الشفق فوق البنفسجي والراديو لأول مرة في عام 1986 بواسطة المركبة الفضائية فوييجر 2 التابعة لناسا، فإن الاكتشاف الأخير للشفق تحت الأحمر يوفر رؤى علمية جديدة.

لا يسلط هذا الاكتشاف الضوء على درجات الحرارة المرتفعة غير المتوقعة لأورانوس في الغلاف الجوي العلوي فحسب، بل يقدم أيضًا تفسيرًا محتملاً. يمكن أن تساهم الحرارة التي يضخها الشفق القطبي في ارتفاع درجة حرارة الكوكب بشكل أعلى من المتوقع.

دراسة الشفق القطبي على الكواكب الأخرى يمكن أن توفر أيضًا نظرة ثاقبة للمجال المغناطيسي للأرض. على سبيل المثال، يخضع المجال المغناطيسي لأورانوس لعملية دوران مختلفة مقارنة بالمجال المغناطيسي للأرض، مما يجعله مختبرًا فريدًا لفهم سلوك المجال المغناطيسي والانعكاسات المغناطيسية الأرضية المحتملة.

إن اكتشاف هذه الشفق المذهل على كواكب أخرى في نظامنا الشمسي وخارجه يسلط الضوء على الجمال والتنوع الموجود خارج سماء الأرض. كما أنه يذكرنا بمدى ترابط ومشاركة بعض الظواهر في جميع أنحاء الكون.