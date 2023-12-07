فقدت الطماطم في الأسطح الفضائية على محطة الفضاء الدولية بعد ثمانية أشهر

في تحول مفاجئ للأحداث، تم أخيرًا العثور على الطماطم التي اختفت في الفضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد فترة ثمانية أشهر. تمت تبرئة رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو، الذي تم إلقاء اللوم عليه في استهلاك الطماطم المفقودة، حيث تم اكتشافها سليمة.

كانت الطماطم، وهي مجموعة قزمة من نوع Red Robin يبلغ عرضها بوصة واحدة، جزءًا من تجربة Veg-1 وكان روبيو يعتني بها. بعد أن استقبلها كل رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية في 05 مارس، تم وضع طماطم روبيو عن غير قصد في الجاذبية الصغرى قبل أن تتاح له الفرصة لاستهلاكها.

وسرعان ما أصبحت حادثة الطماطم المفقودة نكتة داخلية بين فريق ناسا، حيث أمضى روبيو قدرًا كبيرًا من الوقت في البحث عنها. وخلال حدث تم بثه مباشرة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس محطة الفضاء الدولية، أعلنت رائدة الفضاء في ناسا، ياسمين مقبلي، عن اكتشاف الطماطم، واضعة حدًا للغموض.

وتطرح محطة الفضاء الدولية، بحجمها الذي يشبه منزلًا مكونًا من ست غرف نوم، تحديات فيما يتعلق بالأشياء المفقودة بسبب بيئة الجاذبية الصغرى. وعلى الرغم من تخصيص 18 إلى 20 ساعة للبحث، إلا أن روبيو لم يتمكن من تحديد موقع الطماطم. وتكهن بأن الطماطم أصبحت مجففة ولا يمكن التعرف عليها، وربما تم التخلص منها أثناء الصيانة الروتينية.

إن ظهور الطماطم مرة أخرى يجلب إحساسًا باختتام هذا الحادث الغريب ويكون بمثابة شهادة على طبيعة الحياة في الفضاء التي لا يمكن التنبؤ بها. في حين أن الطماطم قد تكون قطعة صغيرة من المنتجات، إلا أنها تمثل الصداقة الحميمة والفكاهة المشتركة بين رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، الذين يواجهون باستمرار تحديات فريدة ويجدون طرقًا للتغلب عليها.

في الامتداد الشاسع لمحطة الفضاء الدولية، قد تنحرف الأشياء المفقودة، ولكن كما تنبأ روبيو بروح الدعابة، حتى حبة الطماطم الذابلة يمكن أن تعود إلى الظهور يومًا ما، لتكون بمثابة تذكير بالتجارب والاكتشافات غير العادية التي تحدث في الفضاء.