لقد ظهر مفهوم جديد رائد في استكشاف الفضاء، ليأسر خيال عشاق الفضاء في جميع أنحاء العالم. كشف طالب الدراسات العليا النيجيري دانييل أكينوومي، من جامعة ستراثكلايد المرموقة، مؤخرًا عن أطروحته للماجستير، حيث قدم التصميم المبتكر لـ "المركز بين المجرات" أو I-HUB.

تتناول أطروحة أكينوومي التحديات المألوفة التي يواجهها المتحمسون للسكن الفضائي، مع التركيز على الأهمية الحاسمة للروبوتات، وأنظمة إعادة التدوير ذات الحلقة المغلقة، والحماية المتقدمة من الإشعاع. يكشف بحثه المكثف في الأدبيات عن العديد من مفاهيم التصميم الأخرى التي تشبه I-HUB الثوري.

أحد الجوانب الحاسمة في التصميم هو نقل النظام إلى الفضاء. حاليًا، تتمثل الخطة في استخدام ستارشيب، وهو أكبر صاروخ تم تطويره على الإطلاق، والذي يخضع حاليًا للاختبار. بالإضافة إلى ذلك، يقترح أكينومي دمج التقنيات القائمة مثل نظام دعم الحياة ECLSS التابع لناسا وRTGs القياسية لمصادر الطاقة.

تعتبر أنظمة إنتاج الغذاء أحد الاعتبارات الهامة الأخرى للتنمية المستدامة للموائل. يستكشف أكينومي خيارات متعددة، بما في ذلك نظام إنتاج الخضروات المتطور التابع لناسا، والذي يمكن دمجه بسلاسة في تصميم I-HUB. يعد الدفع أيضًا نقطة محورية، مع قدرات استكشاف الفضاء السحيق التي تستهدف نقطة الأرض / الشمس L2، والمدعومة بنظام دفع كهربائي شمسي واسع النطاق.

ولتحقيق هذا المفهوم الخيالي، من الضروري تحقيق تقدم كبير في المجمعات الآلية. في حين أن السيناريو المثالي سيتضمن التجميع في الموقع لـ I-HUB، حاليًا، يجب أن يتم التجميع بالقرب من الأرض بسبب قيود التكلفة. ومع ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي لنقطة الأرض/الشمس L2 لديه إمكانية البحث العلمي، حيث يضم العديد من التلسكوبات واسعة النطاق.

تلعب الوحدات النمطية دورًا حيويًا في نمو I-HUB وقدرته على التكيف. ويتصور أكينوومي توسعًا مستمرًا للنظام من خلال إضافة وحدات إضافية بمرور الوقت، مما يعكس الترابط بين الوحدات الموجودة في محطة الفضاء الدولية. قد تدور بعض الوحدات أيضًا لمواجهة التأثيرات الضارة للجاذبية الصغرى على صحة المقيمين على المدى الطويل. تعد أنظمة الاتصالات المتكاملة وإعادة تدوير الموارد المغلقة/أنظمة دعم الحياة مكونات متكاملة أيضًا.

تفصل أطروحة أكينوومي أيضًا تقديرات الميزانية لمختلف الأنظمة وتسلط الضوء على المخاطر المحتملة وطرق تخفيفها، مثل أنظمة دعم الحياة الزائدة عن الحاجة والحماية القوية من الإشعاع.

في حين أن أطروحة أكينوومي تجمع الأفكار الموجودة بدلاً من تقديم مفاهيم جديدة رائدة، فهي بمثابة نقطة انطلاق واعدة للبحث المستقبلي. ومع المزيد من التطوير والاستكشاف، تحمل فكرته I-HUB إمكانات مذهلة لتشكيل مستقبل استكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو I-HUB؟

ج: يرمز I-HUB إلى المركز بين المجرات، وهو مفهوم تصميم خيالي لموئل فضائي مكتفي ذاتيًا ومستدام.

س: من قام بتطوير مفهوم I-HUB؟

ج: دانيال أكينومي، طالب دراسات عليا نيجيري في جامعة ستراثكلايد، قدم مفهوم I-HUB في أطروحته للماجستير.

س: ما هي بعض الميزات الرئيسية لـ I-HUB؟

ج: تتضمن بعض الميزات البارزة نمطية التوسع المستقبلي، واستخدام التقنيات القائمة، والحماية المتقدمة من الإشعاع، ونظام إعادة تدوير الموارد ذو الحلقة المغلقة.

س: ما هو نظام النقل المقترح لـ I-HUB؟

ج: الخطة الحالية هي استخدام Starship، وهو أكبر صاروخ تم تطويره على الإطلاق، لنقل I-HUB إلى الفضاء.

س: كيف يعالج I-HUB إنتاج الغذاء؟

ج: تستكشف الأطروحة أنظمة إنتاج الغذاء المختلفة، بما في ذلك نظام إنتاج الخضروات التابع لناسا، والذي يمكن دمجه في I-HUB.