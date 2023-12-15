نهج جديد لانحراف الكويكب يوفر الدقة والمرونة

يعمل العلماء منذ فترة طويلة على تتبع وتخفيف خطر اصطدام الكويكبات بالأرض. وفي حين أن فرص حدوث تأثير كارثي منخفضة، فإن الدمار المحتمل يستدعي المراقبة المستمرة. تهدف مهمة DART التابعة لناسا، وهي الأولى من نوعها، إلى التحقيق وإثبات استخدام التأثير الحركي لتغيير مسار الكويكب. نجحت المهمة في تغيير مدار ديمورفوس. ومع ذلك، تقترح ورقة بحثية حديثة أجراها ناحوم ميلاميد وتوم هاينشايمر نهجًا بديلًا رائدًا لانحراف الكويكبات.

على عكس الطرق التقليدية التي تعتمد على التأثير عالي السرعة أو التفجير النووي، يقترح ميلاميد وهاينشايمر تقنية أكثر كفاءة ودقة تتضمن قذف المواد. تستخدم الطريقة المقترحة الدفع بالطرد المركزي، حيث يتم هبوط جهاز الطرد المركزي ومصدر الطاقة على سطح الكويكب. يجمع هذا النظام أجزاء من الكويكب، ويقذفها إلى الفضاء، ويستخدم زخم الارتداد لتحويل مسار الكويكب بعيدًا عن الأرض.

ما يميز هذا النهج هو قدرته على التكيف والدقة. على عكس استراتيجيات التأثير الواحد، تسمح تقنية الدفع بالطرد المركزي بعمليات قذف متكررة وضبط مسار الكويكب. ويمكن أخذ عوامل مثل موقع الهبوط، ودوران الكويكب، والسرعة بعين الاعتبار، مما يتيح إجراء تعديلات في الاتجاه والتوقيت وكتلة عمليات القذف.

ويعتقد الباحثون أنه في غضون أسابيع قليلة فقط من التشغيل، يمكن لطريقتهم أن تؤدي بنجاح إلى إبعاد كويكبات مماثلة في الحجم للكويكبات تشيليابينسك وتونغوسكا. علاوة على ذلك، يُظهر هذا النهج إمكانية إعادة توجيه مسار الكويكب بينو، وهو تهديد كبير متوقع في النصف الثاني من القرن الثاني والعشرين، في غضون بضع سنوات من التشغيل.

لا تعمل هذه التقنية المبتكرة على تعزيز كفاءة الدفاع الكوكبي فحسب، بل تقدم أيضًا مستوى من المرونة لم يكن متاحًا من قبل. وبينما يواصل العلماء معالجة التهديد المستمر للكويكبات، فإن هذا النهج الجديد يوفر وسيلة أكثر دقة وفعالية لحماية كوكبنا من التأثيرات المحتملة.