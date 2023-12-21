تكتشف مركبة المثابرة أدلة على وجود حياة قديمة على المريخ

ملخص: تواصل المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا وطائرة الهليكوبتر Ingenuity استكشاف Jezero Crater على سطح المريخ بعد الاحتفال باليوم المريخي رقم 1,000. أكمل الثنائي مؤخرًا بحثهما في دلتا النهر القديم داخل جيزيرو، وجمعا عينات توفر رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي للمريخ. اكتشف العلماء كميات كبيرة من السيليكا ذات الحبيبات الدقيقة في عينة واحدة، المعروفة بالحفاظ على الحفريات القديمة. واحتوت عينة أخرى على كميات كبيرة من الفوسفات، الذي غالبًا ما يرتبط بالحياة. تحتوي كلتا العينتين أيضًا على كربونات يمكنها الحفاظ على الظروف البيئية. وكشف هبوط المركبة أن أرضية فوهة جيزيرو مكونة من صخور نارية، مما يؤكد أنها تشكلت نتيجة اصطدام كويكب قبل مليارات السنين. تشير الاكتشافات اللاحقة للحجر الرملي والحجر الطيني والأحجار الطينية الغنية بالملح إلى وجود الأنهار والبحيرات الضحلة. يقدر علماء الكواكب أن البحيرة كانت ذات يوم بعرض 35 كيلومترًا وعمقًا يصل إلى 30 مترًا. وتساهم هذه النتائج في فهم العلماء لتاريخ المريخ وإمكاناته للحياة القديمة.

كشف سر المريخ: القرائن التي تم جمعها عن طريق المثابرة

قامت المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا، برفقة مروحية Ingenuity، بكشف أسرار المريخ في استكشافها لفوهة Jezero Crater. وقد ألقت العينات الحديثة التي تم جمعها من دلتا النهر القديم داخل الحفرة الضوء على تاريخ الكوكب وإمكانية الحياة القديمة.

واحتوت إحدى العينات، التي تحمل اسم "Lefroy Bay"، على مستويات عالية من حبيبات السيليكا الدقيقة، وهي مادة معروفة بالحفاظ على الحفريات. وكشفت عينة أخرى، تسمى "قمة أوتيس"، عن كميات كبيرة من الفوسفات، وهو مركب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة. إن وجود الكربونات في كلا العينتين يدل على الحفاظ على الظروف البيئية المحلية.

أشارت الملاحظات الأولية من المدار إلى أن فوهة جيزيرو كانت مليئة ببحيرة، مما يجعلها بيئة صالحة للحياة القديمة. وكشف فحص بيرسيفيرانس الدقيق لأرضية الحفرة عن صخور نارية، مما يؤكد أن الحفرة تشكلت نتيجة اصطدام كويكب قبل مليارات السنين.

يكشف اكتشاف الحجر الرملي والحجر الطيني والأحجار الطينية الغنية بالأملاح في جميع أنحاء جيزيرو عن الجدول الزمني لتدفق النهر ووجود بحيرة ضحلة. كانت المياه المتدفقة بسرعة تحمل الصخور إلى البحيرة، وتوزعها عبر دلتا النهر والحفرة بأكملها. ويقدر العلماء أن البحيرة القديمة كانت واسعة، حيث يصل عرضها إلى 35 كيلومترًا وعمقها 30 مترًا.

ولتحديد أفضل المواقع لجمع العينات، يعتمد العلماء على تحديد المناطق أو المعالم السطحية التي توفر معلومات قيمة عن ماضي المريخ وبيئته. تستخدم المثابرة أدوات، بما في ذلك الأداة الكوكبية للكيمياء الحجرية للأشعة السينية (PIXL)، لتحليل تكوين الأهداف. وحدد PIXL وجود الكربونات داخل الأسطح المتآكلة للصخور، مما يشير إلى وجود بيئات مائية تساعد على الحفاظ على الجزيئات العضوية.

في حين أن بيرسيفيرانس لم تكتشف بعد أي هياكل أو تغيرات كيميائية خلفتها الميكروبات القديمة، فإن النتائج التي توصلت إليها المركبة تدعم إمكانية وجود بيئة صالحة للسكن داخل جيزيرو كريتر. يعد الاستكشاف المستمر للمثابرة والإبداع بالكشف عن المزيد حول تاريخ المريخ المثير للاهتمام.