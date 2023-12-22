مفاجآت النظام الشمسي: اكتشافات جديدة في عام 2023

ملخص: في عام 2023، حقق العلماء اكتشافات رائعة حول نظامنا الشمسي، حيث كشفوا عن معلومات جديدة حول الكواكب والأقمار. من تقلص عطارد إلى اكتشاف الأكسجين على كوكب الزهرة، إليك بعض النتائج غير العادية التي أسرت المجتمع العلمي.

سطح عطارد المنكمش: كشف العلماء في دراسة نشرت في أكتوبر الماضي أن عطارد، أصغر كوكب في المجموعة الشمسية، لا يزال يتقلص. وتبين أن الندوب التي كان يعتقد سابقا على سطح عطارد أصغر سنا بكثير مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن الكوكب كان ينكمش طوال فترة وجوده. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة فيما يتعلق بالطبيعة الديناميكية للكوكب.

الأكسجين على كوكب الزهرة: في نوفمبر، اكتشف الباحثون وجود الأكسجين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة للمرة الثانية. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف لا يشير إلى وجود حياة على هذا الكوكب غير المضياف. يعتقد العلماء أن الأكسجين يتشكل من خلال تحلل جزيئات ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون بسبب الإشعاع الشمسي. وعلى الرغم من تركيزه المنخفض، فإن اكتشاف الأكسجين يسلط الضوء على الكيمياء المعقدة لكوكب الزهرة.

القمر القديم: كشفت دراسة أجريت في شهر أكتوبر أن القمر قد يكون أقدم مما كان مقدرا في السابق، بما لا يقل عن 40 مليون سنة. ومن خلال فحص البلورات الصدمية داخل عينات الصخور القمرية، اكتسب الباحثون نظرة ثاقبة حول تكوين القمر. تعمل هذه البلورات القديمة كعلامة للتسلسل الزمني للأحداث القمرية، وتوفر معلومات قيمة عن أقرب جار سماوي لنا.

دوران المريخ الغامض: من المثير للدهشة أن المريخ يدور بشكل أسرع كل عام، وفقًا لبيانات مهمة InSight التابعة لناسا. لا يزال العلماء غير متأكدين من سبب هذا التسارع، لكن النظريات تشمل تراكم الجليد في القطبين والارتداد بعد العصر الجليدي. يضيف هذا الاكتشاف إلى الجاذبية والغموض المحيطين بالمريخ.

عائلة أقمار كوكب المشتري المتوسعة: كوكب المشتري، المعروف بعدد أقماره الهائل، أضاف 12 أقمارًا جديدة إلى عدد أقماره، ليصل إلى إجمالي قياسي قدره 92. هذه الأقمار المكتشفة حديثًا لها مدارات واسعة وتم اكتشافها في السنوات السابقة، ولكن تأكيدها في عام 2023 عززت وجودها. علاوة على ذلك، تم العثور على مركبات عضوية على جانيميد، أكبر أقمار كوكب المشتري، مما يشير إلى إمكانية وجود حياة تحت السطح.

مجموعة أقمار زحل المثيرة للإعجاب: تجاوز زحل عدد أقمار المشتري بإضافة 62 قمرًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الأقمار إلى 145. وتدور هذه الأقمار غير المنتظمة حول زحل في مسارات بعيدة وإهليلجية، مع وجود أدلة تشير إلى وجودها في الماضي كجسم واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مركبات مثيرة للاهتمام على إنسيلادوس، أحد أقمار المحيط الجليدية التابعة لكوكب زحل.

الدوامة القطبية على أورانوس: كشفت صور جديدة لأورانوس عن وجود دوامة قطبية ضخمة تدور حول قطبه الشمالي. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على أنماط الطقس الفريدة وديناميكيات العملاق الجليدي، مما يوفر رؤى قيمة حول الحدود الخارجية لنظامنا الشمسي.

مع تعمق فهمنا للنظام الشمسي، يأتي كل عام بمفاجآت واكتشافات جديدة. وقد فتحت اكتشافات عام 2023 آفاقا لمزيد من الاستكشاف وأثارت الإثارة بين العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء.