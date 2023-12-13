اضطرت شركة SpaceX إلى تأخير إطلاق الطائرة الفضائية العسكرية X-37B

واجهت شركة SpaceX وقوة الفضاء الأمريكية مشكلات غير متوقعة تسببت في تأخير إطلاق الطائرة الفضائية العسكرية X-37B. سيتم الآن تأجيل الإطلاق، الذي كان مقررًا في البداية هذا الأسبوع، حتى أواخر ديسمبر على الأقل، أو ربما لفترة أطول. في حين أنه لم يتم الكشف عن الطبيعة الدقيقة للمشكلات التي تسببت في التأخير، إلا أن مسؤولي SpaceX وSpace Force أشاروا إلى وجود خلل فني يتطلب وقتًا إضافيًا لحله. على الرغم من أن مشكلة المعدات الأرضية التي منعت في البداية الإقلاع مساء الاثنين يمكن حلها بحلول يوم الأربعاء، إلا أن المشكلات الأخرى، التي لم يتم تحديدها، ستستغرق وقتًا أطول لمعالجتها.

يمكن أن يكون للتأخير في إطلاق الطائرة الفضائية X-37B تأثير كبير على مهام SpaceX الأخرى. إحدى هذه المهام هي إطلاق أول مركبة هبوط تجارية على سطح القمر من شركة Intuitive Machines، المقرر إطلاقها في يناير/كانون الثاني. منصة الإطلاق التي سيتم استخدامها لهذه المهمة يشغلها حاليًا صاروخ Falcon Heavy، وعادةً ما يستغرق الأمر بضعة أسابيع لإعادة تكوين منصة الإطلاق بين عمليات إطلاق Falcon Heavy وFalcon 9. وهذا يعني أن Falcon Heavy ستحتاج إلى التطهير في الوقت المناسب للسماح بإطلاق Intuitive Machines كما هو مقرر. من المحتمل أن يتسبب التأخير في إطلاق الطائرة الفضائية X-37B في تضارب المواعيد وتأخير المهام التجارية الأخرى أيضًا.

على الرغم من النكسات، تعمل كل من SpaceX وقوة الفضاء الأمريكية بجد لحل المشكلات وإخراج الطائرة الفضائية X-37B من الأرض قبل نهاية العام. من المرجح أن يحظى إطلاق Falcon Heavy بالطائرة الفضائية العسكرية بأولوية عالية في جدول إطلاق SpaceX بمجرد أن يصبح جاهزًا للطيران.

وبشكل عام، فإن تأخر إطلاق الطائرة الفضائية X-37B يسلط الضوء على التعقيدات والتحديات التي تنطوي عليها المهام الفضائية، خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات الأمن القومي. وبينما تعمل SpaceX وقوة الفضاء الأمريكية على التوصل إلى حل، فإن الأمل هو أن تتم معالجة المشكلات في الوقت المناسب لضمان الإطلاق الناجح للطائرة الفضائية العسكرية.