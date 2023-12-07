تستعد الطائرة الفضائية X-37B التابعة لقوة الفضاء الأمريكية للمهمة السابعة

تستعد قوة الفضاء الأمريكية للإطلاق السابع لطائرتها الفضائية السرية X-37B، بالتعاون مع شركة SpaceX. تجري الاستعدادات النهائية للإطلاق المقرر للطائرة X-37B بدون طيار مساء الأحد 10 ديسمبر. وستقلع الطائرة الفضائية على متن صاروخ فالكون هيفي من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

تذكرنا الطائرة X-37B، التي صنعتها شركة بوينغ، بمكوكات الفضاء القديمة التابعة لناسا ولكنها أصغر بكثير. في الواقع، يمكن وضع كلتا المركبتين X-37B داخل حجرة الحمولة لمكوك فضائي واحد. وقد أنجزت الطائرتان الفضائيتان بالفعل ست مهمات ناجحة، حيث تفوقت كل مهمة على سابقتها من حيث المدة والتعقيد.

لسوء الحظ، لا تزال العديد من التفاصيل حول مهام X-37B غير معلنة بسبب الحمولات السرية. ومع ذلك، كشفت القوة الفضائية أن الطائرة الفضائية تعمل بمثابة ساحة اختبار للتقنيات الجديدة، مما يجعلها رصيدًا مهمًا للمسؤولين العسكريين.

ومن المثير للاهتمام، أنه في حين أن معظم الحمولات عبارة عن معدات عسكرية مصنفة، فإن الطائرة X-37B تحمل أيضًا بضائع بحثية مدنية. إحدى هذه التجارب، والتي تسمى Seeds-2، هي جزء من مشروع ناسا الذي يدرس آثار التعرض طويل المدى للإشعاع الفضائي على بذور النباتات.

ستكون المهمة القادمة، التي تحمل اسم OTV-7 (مركبة الاختبار المدارية 7)، بمثابة أول مهمة لبرنامج X-37B. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها الطائرة الفضائية على صاروخ فالكون هيفي. أكمل صاروخ Falcon Heavy القوي، الذي طورته شركة SpaceX، بالفعل ثماني مهمات، بما في ذلك الإطلاق الأخير لمركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا.

مع اقتراب نافذة الإطلاق، يتزايد الترقب للفصل التالي في تاريخ الرحلات الفضائية اللامع لـX-37B.