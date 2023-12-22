اكتشف العلماء وجود صلة مثيرة للقلق بين ملكية القطط في مرحلة الطفولة والفصام

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود علاقة صادمة بين امتلاك قطة أثناء الطفولة وزيادة خطر الإصابة بالفصام في وقت لاحق من الحياة. ووجد البحث، الذي تضمن مراجعة شاملة للأدبيات الموجودة، أن الأفراد الذين نشأوا مع القطط لديهم احتمالية أكبر بشكل ملحوظ للإصابة بالفصام والاضطرابات ذات الصلة.

وتشير الدراسة إلى أن هذا الخطر المتزايد قد يكون مرتبطا بالتعرض لطفيلي التوكسوبلازما جوندي، والذي يوجد عادة في القطط. ويعتقد أن الأفراد الذين يتعاملون مع هذا الطفيل أثناء طفولتهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفصام في مرحلة البلوغ.

وقد أثارت هذه النتائج مخاوف بين أصحاب القطط وأولياء الأمور على حد سواء. في حين أن ملكية القطط غالبًا ما يُنظر إليها على أنها غير ضارة وحتى علاجية، فإن هذا البحث يسلط الضوء على نتيجة سلبية محتملة لم يتم التعرف عليها على نطاق واسع حتى الآن. من المهم للأفراد والعائلات أن يكونوا على دراية بهذا الخطر وأن يتخذوا الخطوات المناسبة لتقليل التعرض لمرض التوكسوبلازما جوندي.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء هذا الارتباط بشكل كامل واستكشاف التدابير الوقائية المحتملة. في هذه الأثناء، قد يرغب الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من مرض انفصام الشخصية أو اضطرابات الصحة العقلية الأخرى في التفكير في حيوانات أليفة بديلة أو اتخاذ احتياطات إضافية لتقليل التعرض للطفيليات المرتبطة بالقطط.

تطلق الطائرة الفضائية الصينية الغامضة أجسامًا مجهولة الهوية في مدار الأرض

جذبت الطائرة الفضائية الروبوتية الصينية Shenlong انتباه المجتمع العلمي ومنظري المؤامرة على حد سواء بمهمتها الأخيرة. وخلال مهمتها الثالثة، نشرت الطائرة الفضائية ستة أجسام في مدار الأرض، مما ترك الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن طبيعتها والغرض منها.

وتنتشر التكهنات حول طبيعة هذه الأجسام المجهولة، حيث يفترض البعض أنها قد تكون أقمارًا صناعية تجريبية أو مجسات فضائية. ويعتقد آخرون أنها قد تكون لها تطبيقات عسكرية، مما يثير التكهنات حول طموحات الصين الفضائية والتهديدات المحتملة.

وقد أثار نشر هذه الأجسام الغامضة مخاوف في مجتمع الفضاء الدولي، لأنه يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الشفافية والتواصل بين الدول فيما يتعلق بأنشطتها الفضائية. كما أنه بمثابة تذكير بأن استكشاف الفضاء واستخدامه لا يزال مجالًا مثيرًا للاهتمام والمنافسة.

وينتظر العلماء وعشاق الفضاء حول العالم بفارغ الصبر المزيد من المعلومات والتوضيحات بشأن هذه الأجسام الغامضة، على أمل الحصول على فهم أفضل لنوايا الصين وتأثيرها المحتمل على المساعي الفضائية المستقبلية.