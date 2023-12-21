التعاون الدولي في مجال الفضاء: مبادرات وتحديات جديدة

ملخص: عقد البيت الأبيض مؤخراً اجتماعاً للمجلس الوطني للفضاء للتأكيد على أهمية التعاون الدولي في مجال الفضاء. ورغم أن الاجتماع لم يكشف عن العديد من المبادرات الجديدة، إلا أنه سلط الضوء على الجهود الجارية وناقش تحديات الحفاظ على القدرة التنافسية في الفضاء، وخاصة في الرد على التهديدات العسكرية من الصين وروسيا.

وخلال اللقاء، أكدت نائبة الرئيس كامالا هاريس على أهمية الشراكات الدولية لقيادة الولايات المتحدة في مجال الفضاء. كان الإعلان عن انضمام رواد فضاء من دول أخرى إلى مهام الهبوط المستقبلية على سطح القمر التابعة لناسا أرتميس هو أقرب شيء إلى تطور جديد. ومع ذلك، لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بإدراج رواد الفضاء الدوليين.

وركز الاجتماع بشكل رئيسي على المبادرات القائمة في مجال التعاون الدولي. ودارت المناقشات حول اتفاقيات أرتميس، والجهود المبذولة لحظر الاختبارات المدمرة للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، والشراكات بين وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأخرى. على وجه التحديد، عقدت ناسا شراكة مع وكالة الفضاء الإيطالية ASI لإطلاق أداة علوم الأرض التابعة لناسا على قمر صناعي إيطالي، مع توزيع البيانات من الأداة على الحكومات والمنظمات الأفريقية وأمريكا الجنوبية.

كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه القدرة التنافسية للولايات المتحدة في الفضاء. وتم تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، بما في ذلك التهديدات العسكرية من الصين وروسيا. وأعرب المسؤولون عن الحاجة إلى معالجة التهديدات المادية والحرب الإلكترونية والتهديدات السيبرانية للمواقع الأرضية والبنية التحتية الفضائية. ولتعزيز الأمن السيبراني، سيتم وضع معايير دنيا لأنظمة الفضاء، بناءً على السياسات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء مراجعة لضوابط التصدير المتعلقة بالفضاء لضمان القدرة التنافسية مع حماية مصالح الأمن القومي.

واختتم الاجتماع بالإعلان عن إطار سياسي جديد لترخيص المهمة، والذي سيوجه وزارة التجارة ووزارة النقل والوكالات الأخرى في الإشراف على أنشطة الفضاء التجارية. ويتوافق الإطار مع اقتراح تشريعي أصدره البيت الأبيض في نوفمبر، بهدف الحفاظ على القيادة الأمريكية في مجال سلامة الطيران وقابلية التشغيل البيني.

ورغم أن الاجتماع لم يقدم مبادرات رائدة، إلا أنه أكد على الالتزام المستمر بالتعاون الدولي في مجال الفضاء. تعد تحديات الحفاظ على القدرة التنافسية ومعالجة التهديدات الأمنية من العوامل الحاسمة التي ستشكل المساعي المستقبلية في مجال استكشاف وتكنولوجيا الفضاء.