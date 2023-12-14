الكشف عن طقوس الموت القديمة في إسبانيا

اكتشف علماء الآثار في إسبانيا أدلة مثيرة للاهتمام حول طقوس الموت القديمة التي يعود تاريخها إلى 6,000 عام. تم مؤخرًا تحليل مقبرتين حجريتين من العصر الحجري الحديث في شمال إسبانيا، يعود تاريخهما إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، مما يسلط الضوء على ممارسات الأشخاص الذين عاشوا هناك ذات يوم. واحتوت المقابر على رفات أكثر من عشرين فردا، إلى جانب قطع أثرية مختلفة. ومع ذلك، فإن أكثر ما برز هو إصابات العظام التي وجدت على الهياكل العظمية.

وكشف التحليل أن ما بين 70% و90% من العظام ظهرت عليها علامات الكسر والتفتت، مما يشير إلى التلاعب المتعمد في وقت قريب من الوفاة. ولاحظ الباحثون أيضًا كسورًا مميزة "على شكل فراشة" على عظام الذراع ناجمة عن القوة العمودية. تشير علامات الارتطام وعلامات القطع على شكل حرف V على العظام إلى استخدام القوة الإيقاعية والأدوات الحجرية لتشويه لحم المتوفى.

وبينما تكهنت الدراسات السابقة بأن الهياكل العظمية تمثل مدافن تم ترتيبها أو نقلها في وقت لاحق، اقترح الباحثون تفسيرا مختلفا. وجادلوا بأن الكسور وعلامات القطع كانت جزءًا من "عملية إدارة الموت" التي استخدمها القدماء للتعامل مع موتاهم. ربما تم استخدام بعض العظام كأشياء جنائزية أو آثار، بينما قد يكون البعض الآخر عرضة للتحلل المتسارع.

على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أكل لحوم البشر بشكل كامل، إلا أن الأدلة المتوفرة لا تدعم هذه الفرضية بشكل قاطع. تم توثيق أكل لحوم البشر الجنائزية في أجزاء مختلفة من العالم خلال العصور القديمة، لكن المؤلفين حثوا على توخي الحذر في تقديم مثل هذه الادعاءات في هذه الحالة بالذات.

تقدم مواقع الدفن القديمة هذه نظرة محدودة على حياة شعب العصر الحجري الحديث الذي سكنها. يعيق عدم وجود مناطق سكنية فهمًا أعمق لأسلوب حياتهم، على الرغم من أنه يُعتقد أنهم اعتمدوا على الزراعة والبحث عن الطعام وتربية الحيوانات.

الخبراء في هذا المجال، بما في ذلك عالمة الآثار جيس بيك من جامعة كلية دبلن، يثنون على البحث لتركيزه على شظايا العظام. ويعتقدون أن إجراء المزيد من الدراسات على العظام من المقابر الأخرى في المنطقة ضروري للحصول على فهم أكثر شمولاً للممارسات الجنائزية المتنوعة المستخدمة في هذه المواقع.

مع كل اكتشاف جديد، يقترب علماء الآثار من كشف أسرار الحضارات القديمة. ربما لم يترك شعب إسبانيا القديم وراءه سوى شظايا، لكنها تقدم لمحات قيمة عن الطقوس والعادات التي أحاطت بالموت منذ آلاف السنين.