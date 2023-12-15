دراسة جديدة تكشف أن الطيور المبكرة تتشارك الحمض النووي مع إنسان النياندرتال

توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إلى وجود صلة مثيرة للدهشة بين البشر المعاصرين الذين هم من الطيور المبكرة وأسلافنا المنقرضين، إنسان نياندرتال. وباستخدام قاعدة بيانات تحتوي على معلومات وراثية وصحية ونمط حياة لنصف مليون شخص، قارن الباحثون الجينات المرتبطة بالاستيقاظ المبكر مع الحمض النووي لدى إنسان النياندرتال والدينيسوفان.

لقد اتضح أن الأفراد الذين يحملون نفس المتغيرات الجينية المبكرة مثل إنسان نياندرتال أفادوا أيضًا بتفضيلهم للاستيقاظ مبكرًا. يشرح توني كابرا، عالم الوراثة التطورية في جامعة كاليفورنيا، قائلاً: "لقد وجدنا العديد من متغيرات إنسان نياندرتال المرتبطة باستمرار بالميل إلى أن يكون شخصًا صباحيًا". من المحتمل أن هذه المتغيرات الجينية ساعدت أسلافنا على التكيف مع الحياة في مناطق خطوط العرض العليا في شمال أوروبا.

ومع ذلك، فإن كونك شخصًا صباحيًا في حد ذاته ربما لم يكن هو الميزة. ووفقا لكابرا، تشير المتغيرات الجينية إلى وجود ساعة داخلية أسرع وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات في مستويات الضوء خلال الفصول المختلفة. في المناطق ذات ساعات النهار المتفاوتة، يكون وجود ساعة جسم أكثر مرونة مفيدًا للبقاء على قيد الحياة.

كما تلقي الدراسة الضوء على الاختلافات الجينية بين الإنسان القديم والحديث. منذ تسلسل جينوم إنسان النياندرتال في عام 2010، كان العلماء يدرسون كيفية اختلاف حمضنا النووي عن حمض أسلافنا. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن الحمض النووي للنياندرتال يلعب دورًا في بعض الحالات الصحية، مثل التأثير البسيط على مسار عدوى كوفيد-19 والارتباط بمرض دوبويترين.

في حين اختفى إنسان النياندرتال منذ حوالي 40,000 ألف عام، فإن إرثهم الجيني لا يزال موجودًا لدى العديد من البشر المعاصرين. توفر هذه الدراسة الجديدة مزيدًا من الأفكار حول حمضنا النووي المشترك والطرق التي شكلت بها سمات أسلافنا ما نحن عليه اليوم. لذا، إذا كنت تستيقظ مبكرًا، فيمكنك أن تشكر جينات النياندرتال لديك لمساعدتك على الاستيقاظ والتألق كل صباح.