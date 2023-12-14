تشير دراسة جديدة إلى أن الحمض النووي للنياندرتال يلعب دورًا في سلوك قبرة الصباح

وجدت دراسة حديثة أن الأفراد الذين يستيقظون مبكرًا قد يدينون بعاداتهم إلى أسلافهم من إنسان النياندرتال القدماء. اكتشف الباحثون أن الحمض النووي للنياندرتال، الذي يبقى في جينومات العديد من البشر المعاصرين، قد يساهم في ميل بعض الناس إلى أن يكونوا "قبرة الصباح"، أي الأفراد الذين يشعرون براحة أكبر في الاستيقاظ والذهاب إلى الفراش في وقت مبكر أكثر من غيرهم.

في حين أن معظم جينات النياندرتال التي اكتسبها الإنسان الحديث من خلال التهجين قد تم القضاء عليها من خلال التطور، إلا أن جزءًا صغيرًا منها لا يزال موجودًا. ويعتقد الباحثون أن هذه الجينات ساعدت الإنسان الحديث في وقت مبكر على التكيف مع بيئته الجديدة عندما هاجر من أفريقيا إلى أوراسيا.

قام علماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بتحليل الحمض النووي لكل من الإنسان الحديث وإنسان النياندرتال، مع التركيز بشكل خاص على الجينات التي تنظم إيقاعات الساعة البيولوجية البشرية، أو ساعات الجسم. واكتشفوا أن هذه الجينات تميل إلى تعزيز الميل إلى أن يكون الشخص صباحًا.

وللتحقق من النتائج التي توصلوا إليها، لجأ الباحثون إلى UK Biobank، وهي قاعدة بيانات تحتوي على معلومات وراثية ومعلومات عن نمط الحياة لأكثر من 500,000 فرد. وأكدت الدراسة أن العديد من الأشخاص يحملون هذه المتغيرات الجينية المرتبطة بكونهم يستيقظون مبكرا، مما يدعم العلاقة بين جينات إنسان نياندرتال وسلوك قبرة الصباح.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن كونك شخصًا صباحيًا لا يتم تحديده فقط من خلال جينات إنسان نياندرتال. هناك العديد من التأثيرات الجينية والبيئية والثقافية الأخرى التي تؤثر على أنماط نوم الفرد. وبشكل عام، فإن تأثير جينات النياندرتال على سلوك قبرة الصباح بسيط نسبيًا.

ويتوقع الباحث الرئيسي في الدراسة، جون كابرا، أن جينات النياندرتال كانت مفيدة للبشر المعاصرين الأوائل في التكيف مع الحياة عند خطوط العرض العليا. وبدلاً من الاستيقاظ مبكراً، يعتقد كابرا أن هذه الجينات تشير إلى ساعة أسرع وأكثر قدرة على التكيف مع التغير الموسمي في مستويات الضوء الموجودة عادة في خطوط العرض الأعلى.

يسلط هذا البحث الجديد الضوء على العوامل الوراثية التي تساهم في أنماط النوم ويقدم نظرة ثاقبة للتكيفات التطورية التي قام بها البشر الأوائل في بيئات مختلفة.