أدلة جديدة تظهر أن الطبقة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية ستنهار وشيكة

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Science عن أدلة جديدة تشير إلى أن الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية (WAIS) في القارة القطبية الجنوبية على وشك الانهيار. اتبع العلماء نهجًا فريدًا في أبحاثهم من خلال دراسة جينات أخطبوطات توركيت التي تعيش في المياه الباردة المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية.

ومن خلال تحليل الحمض النووي للعينات التي تم جمعها على مدار 33 عامًا، اكتشف الباحثون مجموعات معزولة جغرافيًا من الأخطبوطات التي تزاوجت منذ حوالي 125,000 عام. ويشير هذا الخلط الجيني إلى وجود ممر خالي من الجليد في القارة القطبية الجنوبية خلال فترة كانت درجات الحرارة العالمية فيها مماثلة لما هي عليه اليوم.

أوضحت المؤلفة الرئيسية سالي لاو، عالمة الأحياء التطورية، أن أنواع الأخطبوط كانت مرشحًا مثاليًا لدراسة WAIS لأنها موجودة في جميع أنحاء القارة ويعرف الكثير بالفعل عن بيولوجيتها. تضع هذه الأخطبوطات بيضًا كبيرًا في قاع البحر وتبذل جهدًا كبيرًا لضمان فقس نسلها. يمنعهم نمط الحياة هذا من السفر بعيدًا ويتأثر بالتيارات البحرية الدائرية.

ومن شأن انهيار نظام WAIS أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر بمقدار 3.3 إلى 5 أمتار، وهو ما من شأنه أن يخلف تأثيرات كارثية على المناطق الساحلية المنخفضة في جميع أنحاء العالم. ويحذر مؤلفو الدراسة من أنه إذا تجاوزت ظاهرة الاحتباس الحراري هدف 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس، فإن هذا الانهيار يمكن أن يصبح حقيقة.

كتب المؤلفون: "تقدم هذه الدراسة أدلة تجريبية تشير إلى أن WAIS انهار عندما كان متوسط ​​درجة الحرارة العالمية مشابهًا لدرجة الحرارة الحالية، مما يشير إلى أن نقطة التحول لانهيار WAIS في المستقبل قريبة".

وبينما يسلط البحث الضوء على احتمال حدوث انهيار وشيك، فإن أسئلة مهمة لا تزال بلا إجابة. ومن غير المعروف ما إذا كان ارتفاع درجات الحرارة وحده هو الذي تسبب في انهيار الغطاء الجليدي الماضي أو إذا لعبت متغيرات أخرى، مثل تغير تيارات المحيط والتفاعلات بين الجليد والأرض الصلبة، دورًا.

تثير هذه الدراسة الرائدة أسئلة مثيرة للاهتمام حول التكرار المحتمل للتاريخ القديم. ويتعين على المجتمع العلمي أن يواصل التحقيق في الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية ومراقبتها لفهم العواقب الكاملة المترتبة على انهيارها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تغير المناخ.