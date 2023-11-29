تطلق المركبة Soyuz 2.1a إمدادات حيوية إلى محطة الفضاء الدولية

من المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس كبسولة إعادة الإمداد Progress MS-25 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن صاروخ Soyuz 2.1a. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في 1 ديسمبر 2023 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

تهدف مهمة Progress MS-2,500، التي تحمل حوالي 25 كيلوغرام من البضائع، إلى توصيل الإمدادات الأساسية لرواد الفضاء السبعة الموجودين حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية. وتشمل هذه الإمدادات 515 كيلوغراماً من الوقود، و420 كيلوغراماً من الماء، و40 كيلوغراماً من النيتروجين المضغوط، وهي ضرورية لاستدامة الحياة والحفاظ على عمليات المحطة الفضائية. وتتكون الشحنة أيضًا من المواد الغذائية والإمدادات الطبية والتستيف للتجارب العلمية ومعدات الموارد.

بمجرد إطلاقها، ستلتحم المركبة الفضائية Progress MS-25 بشكل مستقل مع وحدة Prichal التابعة لمحطة الفضاء الدولية في 3 ديسمبر 2023. تمثل هذه المهمة الرحلة رقم 86 لكبسولة الشحن Progress وتساهم في إطالة عمر محطة الفضاء الدولية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مهمة Progress MS-25؟

ج: مهمة Progress MS-25 هي مهمة إعادة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تقوم بتوصيل الإمدادات الحيوية مثل الوقود والماء والنيتروجين.

س: ما هي كمية الحمولة التي تحملها المركبة الفضائية Progress MS-25؟

ج: تحمل المركبة الفضائية ما يقرب من 2,500 كيلوغرام من البضائع، بما في ذلك الوقود والماء والنيتروجين والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات التجارب العلمية.

س: متى سيتم الإطلاق المقرر لمهمة Progress MS-25؟

ج: من المقرر أن يتم الإطلاق في 1 ديسمبر 2023.

س: كيف ستلتحم كبسولة Progress MS-25 بمحطة الفضاء الدولية؟

ج: ستلتحم المركبة الفضائية بشكل مستقل بوحدة Prichal التابعة لمحطة الفضاء الدولية في 3 ديسمبر 2023.

س: ما هو الغرض من مهمة Progress MS-25؟

ج: تهدف المهمة إلى توصيل الإمدادات الأساسية لرواد الفضاء السبعة الموجودين حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية والمساهمة في العمليات والأبحاث الجارية في المحطة الفضائية.