إطلاق صاروخ فيجا يواجه تأخيرًا بسبب اختفاء خزانات الوقود

من المتوقع حدوث تأخير كبير في الإطلاق النهائي لصاروخ فيجا، مما سيؤجله إلى سبتمبر 2024. ما سبب التأخير؟ خزانات الوقود مفقودة. يتصارع المهندسون حاليًا مع هذه المشكلة غير العادية وهم يسعون جاهدين لإيجاد حل.

يعد صاروخ Vega أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Arianespace ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، نظرًا لأنه خيارهم الوحيد القابل للتطبيق حاليًا لعمليات الإطلاق المحلية. وقد واجه الخلف المقصود، Vega-C، انتكاساته الخاصة، مع فشل الإطلاق في عام 2022 وفشل الفوهة أثناء الاختبار في عام 2023، مما يجعل عودته إلى الطيران غير مرجحة حتى نهاية عام 2024.

ويشكل هذا التأخير تحديًا للقدرات الصاروخية الأوروبية، حيث إن تقاعد آريان 5 وعدم توفر صواريخ سويوز الروسية يتركان صاروخ فيجا هو الخيار الوحيد. وتتمثل مهمتها المقصودة في إطلاق Sentinel-2C، وهو قمر صناعي لرصد الأرض وهو جزء من برنامج كوبرنيكوس.

خزانات الوقود المفقودة مخصصة للمرحلة العليا من صاروخ Vega، والمعروفة باسم Attitude Vernier Upper Module (AVUM). وبينما ظهرت تقارير عن هذه المشكلة في وقت سابق من هذا العام، فقد تم تأكيدها خلال اجتماع مجلس وكالة الفضاء الأوروبية الأخير في باريس. لقد اختفى اثنان من خزانات الوقود السائل الأربعة المطلوبة لمرحلة AVUM. وخلافا للتكهنات بالسرقة، فقد تم الكشف في اجتماع المجلس عن أن الدبابات قد تم تحطيمها وسحقها عن طريق الخطأ أثناء تجديد المباني.

وخلال الاجتماع، قدم مدير النقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية، توني تولكر-نيلسن، خيارين لمعالجة المشكلة. الخيار الأول هو استخدام أربعة خزانات تأهيلية، لكن عمر هذه الخزانات يزيد عن عقد من الزمن وستتطلب عملية إعادة تأهيل، مما يزيد من خطر الفشل. الخيار المفضل هو تعديل مرحلة AVUM الحالية لصاروخ Vega لاستيعاب الدبابات الأكبر من AVUM الخاص بـ Vega-C، والتي ستسمح بالإطلاق في سبتمبر 2024.

في حين أن الوضع محرج، هناك احتمال أن يعود Vega-C إلى الطيران قبل الإطلاق النهائي لصاروخ Vega إذا استمر الجدول الزمني في التراجع. بالإضافة إلى ذلك، ذكر تولكر-نيلسن أيضًا مشكلة في المرحلة العليا من آريان 6 أثناء اختبار في ديسمبر 2023، ولكن من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على فترة الإطلاق المستهدفة من منتصف يونيو إلى نهاية يوليو 2024 لمهمة آريان 6 الأولى.