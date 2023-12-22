تقديم قرية قوس قزح: تعزيز التنوع والدعم في علم الفلك

من المقرر أن تُحدث قرية قوس قزح المُنشأة حديثًا ثورة في جهود الشمولية وبناء المجتمع في اجتماعات AAS. تهدف مساحة التجمع هذه، المخصصة لدعم الأشخاص ذوي البشرة الملونة والاحتفال بها وبناء المجتمع معهم، إلى توفير بيئة آمنة وشاملة للأفراد في علم الفلك والمجالات ذات الصلة.

في قلب قرية قوس قزح يوجد LUMA (رابطة علماء الفلك الأقل تمثيلا)، وهو مجتمع افتراضي لتوجيه الأقران أسسته البروفيسورة كاثرين إسبايلات في جامعة بوسطن في عام 2015. توفر LUMA مساحة حيث يمكن للنساء السود والسكان الأصليين واللاتينيات الانتماء والتألق . مع أكثر من 100 عضو من جميع أنحاء العالم، توفر LUMA شبكة داعمة للأفراد في كل مرحلة من مراحل حياتهم المهنية.

جونيلي جونزاليس كويلز، منسقة LUMA وطالبة دكتوراه في جامعة جونز هوبكنز، تسلط الضوء على أهمية المجتمع في رحلتها الخاصة. قدمت لها LUMA الدعم والمساءلة اللازمين لتزدهر في تعليمها العالي. ونتيجة لذلك، فإنها تأمل أن تخلق قرية قوس قزح بيئات أكثر شمولاً، مما يسمح للأشخاص ذوي البشرة الملونة بالازدهار في حياتهم المهنية.

تتصور قرية قوس قزح، وهي عبارة عن تعاون بين AAS CSMA وLUMA وVanguardTSEM وBlack in Astro، مكان تجمع دائم للأشخاص ذوي البشرة الملونة في اجتماعات AAS. في AAS 243، ستوفر قرية قوس قزح مساحة مخصصة في قاعة العرض للأفراد لجمع الموارد ومشاركتها والعثور عليها. بالإضافة إلى جلسات المناقشة والاحتفالات بالعلماء الملونين، ستتناول قرية قوس قزح موضوعات مهمة مثل الصحة العقلية في الأوساط الأكاديمية.

بالنسبة للأشخاص الملونين الذين يحضرون AAS 243 والذين يرغبون في المشاركة في قرية قوس قزح، هناك العديد من الفرص المتاحة. يمكن للأفراد المهتمين البقاء على اتصال وتقديم الدعم من خلال الاشتراك من خلال نموذج جوجل المقدم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الحاضرين في AAS على مشاركة تفاصيل العرض التقديمي الخاص بهم ليتم الاحتفال به من قبل مجتمع قرية قوس قزح.

تستعد قرية قوس قزح لأن تصبح منارة للتنوع والدعم داخل مجتمع علم الفلك. من خلال رعاية الروابط والاحتفال بالإنجازات وتعزيز الشمولية، تهدف إلى خلق بيئة أكثر إنصافًا وازدهارًا لجميع الأفراد الملونين في هذا المجال.