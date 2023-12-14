فهم نظام المكافأة في الدماغ: رؤى من دراسة رائدة

قام باحثون من مؤسسات مشهورة مثل معهد ألين، وجامعة كولومبيا، ومركز تشامباليمود للمجهول، ومعهد سياتل لأبحاث الأطفال، بنشر دراسة رائدة في مجلة Nature توفر رؤى جديدة لنظام المكافأة في الدماغ.

تتعمق الدراسة في العملية المعقدة المعروفة باسم "مشكلة تخصيص الائتمان"، والتي تتضمن فهم كيفية ارتباط إجراءات محددة بإطلاق الدوبامين في الدماغ. يلعب الدوبامين، وهو رسول كيميائي، دورًا حاسمًا في التعلم وتعزيز السلوكيات التي تؤدي إلى نتائج إيجابية. ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة وراء هذا الارتباط ظلت بعيدة عن العلماء لفترة طويلة.

وباستخدام نظام "حلقة مغلقة" فريد من نوعه، طور فريق البحث طريقة لربط إجراءات معينة تقوم بها الفئران بإطلاق الدوبامين في الوقت الفعلي. ومن خلال تجهيز الفئران بأجهزة استشعار لاسلكية واستخدام خوارزميات التعلم الآلي، تمكنوا من تصنيف تصرفات الفئران وتحفيز خلايا الدوبامين العصبية عندما قاموا بتنفيذ "إجراءات مستهدفة" محددة مسبقًا.

وكشفت الدراسة أن الدوبامين لا يشير فقط إلى المكافأة، بل إنه يشكل أيضًا سلوكيات الحيوان وحركاته من خلال التجربة والخطأ. قامت الفئران بتعديل سلوكها بسرعة استجابةً لإطلاق الدوبامين، مما أدى إلى زيادة وتيرة الإجراءات المستهدفة وتعزيز الإجراءات المماثلة التي حدثت قبل وقت قصير من إطلاق الدوبامين. وعلى العكس من ذلك، انخفضت الإجراءات المتباينة بسرعة. مع مرور الوقت، أصبحت الفئران أكثر دقة، مع التركيز فقط على الإجراء الدقيق الذي أدى إلى إطلاق الدوبامين.

علاوة على ذلك، استكشفت الدراسة كيف تتعلم الفئران سلسلة من الإجراءات، وتكشف عن عملية رائعة تشبه إعادة لف الوقت. تعلمت الفئران بشكل أبطأ عندما كانت الإجراءات التي تحفز الدوبامين لها فترات زمنية أطول، مما يشير إلى أن فترات الانتظار الأقصر بين الإجراءات تسهل عليها ربط التسلسل بالمكافأة. تعمل عملية "اللف" هذه على تقوية سلوكهم وتساعدهم على تحديد الإجراءات والتسلسلات الدقيقة التي تؤدي إلى المكافأة.

وبعيدًا عن الكشف عن تعقيدات نظام المكافأة في الدماغ، فإن هذه النتائج لها آثار أوسع في مجالات مثل التعليم والذكاء الاصطناعي. ومن خلال مواءمة أساليب التدريس مع عمليات التعلم الطبيعية في دماغنا، يمكن للمعلمين تشجيع الاستكشاف والأخطاء والتحسين التدريجي في الفصول الدراسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تكرار عمليات التعلم البيولوجي في الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة تعليمية أكثر تطوراً وكفاءة تتكيف مع البيانات والمواقف الجديدة.

ويؤكد المؤلف الرئيسي للدراسة، جوناثان تانغ، على أهمية كشف هذه التعقيدات، مشيرًا إلى أن الخوض في حقيقة الأمر هو السبب وراء متابعة العلماء لعملهم. يوفر هذا البحث الرائد فهمًا أعمق لكيفية تشكيل المكافآت لسلوكنا ويفتح إمكانيات جديدة لتعزيز أنظمة التعلم والذكاء الاصطناعي في المستقبل.