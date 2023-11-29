يشارك الطلاب في غرفة الهروب التي تحمل عنوان الكواكب الخارجية في كلية Assumption College

شارك طلاب كلية Assumption College في برانتفورد مؤخرًا في حدث مثير للفيزياء الفلكية يجمع بين التعليم واللعب التفاعلي. وتضمن الحدث غرفة هروب مؤقتة، حيث كان على الطلاب حل الألغاز المتعلقة بالكواكب الخارجية من أجل فتح سلسلة من الأقفال. ومن خلال تطبيق معرفتهم بالكيمياء والأحياء والفيزياء، لم يستمتع الطلاب فحسب، بل تعلموا أيضًا المزيد عن الكواكب الخارجية، وهي كواكب تقع خارج نظامنا الشمسي.

لقد اكتسب مفهوم التعليم بالألعاب، والذي يتم فيه دمج التعلم في الألعاب، شعبية في السنوات الأخيرة. تشير آشلي ماكارل بالمر، وهي معلمة مدرسة ثانوية حائزة على جوائز، إلى هذا النهج باسم "اللعب". من خلال دمج الموضوعات المتعلقة بالفضاء في نشاط غرفة الهروب، تعتقد ماكارل بالمر أنه يسمح للطلاب بالتفاعل بشكل أعمق مع الموضوع. وتقول: "الفضاء ممتع وغريب حقًا. إنه يجذب الأطفال."

تم تنظيم يوم الفيزياء الفلكية، وهو الاسم الرسمي للحدث، بواسطة ديفيد بيج، رئيس قسم علوم الافتراض. وتضمن اليوم ورش عمل مختلفة حول موضوعات مثل الثقوب السوداء، والكون المتوسع، والكواكب الخارجية. شارك أكثر من 160 طالبًا من Assumption College والمدارس الثانوية الأخرى في برانتفورد في ورش العمل هذه، والتي قادها خبراء في هذا المجال.

وأكدت كاتي ماك، عالمة الفيزياء الفلكية والمتحدثة الرئيسية في هذا الحدث، على أهمية جعل العلوم المعقدة أكثر سهولة وتبديد الصور النمطية عن العلماء. تهدف إلى إلهام الطلاب وإثبات أن مهنة العلوم يمكن تحقيقها لأي شخص، بغض النظر عن قدراته الرياضية. تناولت محاضرة ماك، التي تحمل عنوان "الفيزياء في نهاية الكون"، بحثها الأكاديمي حول المادة المظلمة، واضمحلال الفراغ، و"عصر إعادة التأين".

لم يعرض هذا الحدث إثارة الفيزياء الفلكية فحسب، بل سلط الضوء أيضًا على الإمكانيات العديدة التي يفتحها تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطلاب. أعربت طالبة الصف الثاني عشر، عائشة أوبدهياي، عن وعيها الجديد بمختلف المهن، قائلة: "هناك عدد كبير من المهن المختلفة، وأشياء لم أكن أعرف حتى أنها وظائف. إن التجارب العملية التي نحصل عليها رائعة. من الرائع رؤية الأشياء التي تبدو كالسحر، لكنها علم.»

بشكل عام، قدم حدث الفيزياء الفلكية في Assumption College للطلاب تجربة تعليمية وجذابة، حيث تم تعزيز وتوسيع شغفهم بمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو كوكب خارج المجموعة الشمسية؟

الكوكب الخارجي هو كوكب موجود خارج نظامنا الشمسي.

ما هو التلعيب؟

التلعيب هو عملية دمج عناصر اللعبة ومبادئها في سياقات غير اللعبة، مثل التعليم، لتعزيز المشاركة ونتائج التعلم.

من قام بتنظيم حدث الفيزياء الفلكية في كلية Assumption College؟

تم تنظيم يوم الفيزياء الفلكية في كلية أسامبشن من قبل ديفيد بيج، رئيس قسم العلوم في الكلية.

من كان المتحدث الرئيسي في هذا الحدث؟

كانت المتحدثة الرئيسية في هذا الحدث هي كاتي ماك، عالمة الفيزياء الفلكية، ورئيسة هوكينج في علم الكونيات والتواصل العلمي في معهد بيريميتر في واترلو.

ماذا تعلم الطلاب في هذا الحدث؟

خلال هذا الحدث، أتيحت للطلاب الفرصة للمشاركة في ورش عمل حول موضوعات مثل الثقوب السوداء، والكون المتوسع، والكواكب الخارجية. كما اكتسبوا أيضًا نظرة ثاقبة حول مختلف مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وكان لديهم خبرات عملية تتعلق بالفيزياء الفلكية.