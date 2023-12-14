كان مرصد دومينيون للفيزياء الفلكية، الواقع على أحد التلال في سانيتش، مركزًا لحفلات النجوم ليلة السبت والتعليم الفلكي لأكثر من قرن. ومع ذلك، واجه المرصد تحديات تمويلية في السنوات الأخيرة، مما أثر على برامجه التوعوية والتعليمية.

بدأ تقليد حفلات النجوم في المرصد في عام 1918 وسرعان ما أصبح عامل جذب شعبي، حيث اجتذب عشرات الآلاف من الزوار في ثلاثينيات القرن العشرين. ولسوء الحظ، توقفت أنشطة المرصد مرتين خلال تاريخه الطويل، خلال الحرب العالمية الثانية وجائحة كوفيد-1930.

على الرغم من الجهود المبذولة لاستعادة برامج التوعية للمرصد، أعرب المخرج بن دومان عن خيبة أمله في الاعتقاد الخاطئ بأن المرصد مغلق، وهو شعور غالبًا ما يعبر عنه الحاضرون في معرض سانيتش. في عام 2013، أدت التخفيضات الفيدرالية إلى الإغلاق المؤقت لمركز زوار مركز الكون، مما أثر على مجموعات المدارس وحد من وصول الجمهور إلى المرصد.

ولمعالجة هذه المشكلة، تم إنشاء جمعية أصدقاء مرصد دومينيون للفيزياء الفلكية، بهدف إعادة فتح مركز الزوار وتسهيل البرامج التعليمية. ويعتمد المرصد، الذي يعمل على أراض فيدرالية بعقد إيجار مجاني، على المنح والتبرعات وجمع التبرعات. ومع ذلك، فإن التمويل في العام الماضي كان ناقصا، مما دفع الجمعية إلى البحث عن دعم مالي إضافي.

تتضمن إحدى مبادرات جمع التبرعات الفريدة للمنظمة قياس التبرعات من حيث الرحلات حول بلوتو. تقترح نائبة الرئيس إيمي آرتشر أنه حتى مدار واحد سيكون موضع تقدير، ولكن المدارات المتعددة ستفيد مهمتهم بشكل كبير.

لدى مرصد دومينيون للفيزياء الفلكية حاليًا منصب موظف واحد بدوام كامل يدعمه متطوعين متفانين، والعديد منهم مدرسو علوم متقاعدون. لقد قاموا بتطوير مواد وبرامج عبر الإنترنت لربط الشباب بالعلماء وإشراكهم في المشاريع العلمية. ويتعاون المرصد أيضًا مع المدارس لدمج علم الفلك والفيزياء في مناهجها الدراسية.

يؤكد دومان على أهمية تمويل البرامج المدرسية وضمان بقائها في متناول المجتمع. هدفهم هو مواصلة دعم تعليم العلوم وإلهام الجيل القادم من علماء الفلك والفيزيائيين.

في الختام، في حين أن مرصد دومينيون للفيزياء الفلكية يتمتع بتاريخ غني والتزام بالتعليم، فإن تحديات التمويل التي يواجهها تشكل عقبات أمام أنشطته التوعية. يعد الدعم المستمر والتبرعات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مبادرات المرصد التعليمية وتوسيعها لسنوات قادمة.