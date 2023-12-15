مرصد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا Haystack يعين فيليب جيه إريكسون مديرًا جديدًا

عيّن مرصد MIT Haystack Observatory فيليب جيه إريكسون مديرًا جديدًا له، اعتبارًا من 1 يناير 2024، خلفًا لكولين جيه لونسديل. أعربت ماريا زوبر، نائبة رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للأبحاث، عن ثقتها في تعيين إريكسون، مشيرة إلى أنه عالم راديو بارع وباحث يتمتع بسجل حافل من القيادة داخل مجتمع Haystack.

تأسس مرصد MIT Haystack في عام 1961 كجزء من مختبر لينكولن التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وحصل على وضع مستقل في عام 1970، وهو مركز أبحاث متعدد التخصصات يركز على تطوير التكنولوجيا لتطبيقات علوم الراديو ودراسة بنية الكون. وتمتد مهمة المرصد إلى تعزيز الفهم العلمي لبيئة الأرض الفضائية والمساهمة في تعليم علماء ومهندسي المستقبل.

حصل إريكسون، الذي انضم إلى هايستاك عام 1995، على درجة الدكتوراه في فيزياء البلازما الفضائية من جامعة كورنيل. وعلى مر السنين، تولى أدوارًا مختلفة داخل المنظمة، بما في ذلك رئيس مجموعة علوم الغلاف الجوي والفضاء، والمدير المساعد، والمدير المساعد. يقود العديد من المشاريع ويشارك في إدارة برامج التوعية التعليمية والعامة ومبادرات البحث الطلابية في Haystack.

وبالنظر إلى المستقبل، يؤكد إريكسون أن مرصد MIT Haystack سيستمر في الابتكار في علوم الراديو. تشمل أبحاث المرصد مجالات مختلفة، بدءًا من دراسة الغلاف الجوي العلوي للأرض وحتى استكشاف النظام الشمسي والنجوم والمجرات والكون المبكر. إن إريكسون متحمس للتعاون مع الموظفين الموهوبين وتوسيع نطاق البحث في هذه المجالات، مما يعزز سعي البشرية للمعرفة.

تكمن اهتمامات إريكسون الأساسية في مجال علوم الأرض، مع التركيز على فيزياء وديناميكيات الغلاف الجوي العلوي للأرض والغلاف المغناطيسي المحيط به. وهو ملتزم أيضًا بتعزيز المشاركة المجتمعية ويعمل كعضو في المجموعات الوطنية والدولية المشاركة في الاستشعار عن بعد بالموجات الراديوية.

شغل كولين لونسديل منصب مدير Haystack لأكثر من 15 عامًا وسينتقل إلى دور عالم الأبحاث الرئيسي. وسيواصل لونسديل، المعروف بخبرته في علم الفلك الراديوي، المساهمة في الأبحاث المتعلقة بالمجرات النشطة، والانبعاثات الشمسية، والمهمات الفضائية المبتكرة للعلوم الراديوية.

من المتوقع أن يؤدي تعيين فيليب جيه إريكسون كمدير إلى استمرار النجاح والنمو لمرصد MIT Haystack في ظل قيادته القديرة، وفقًا لكولين لونسديل.