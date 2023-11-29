رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو يأخذ المشاهدين في جولة ساحرة في محطة الفضاء الدولية

أطلقت وكالة ناسا مؤخرًا جولة فيديو مذهلة لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، رواها باللغة الإسبانية رائد الفضاء فرانك روبيو، الذي ينحدر من خلفية إسبانية. يمثل هذا الحدث الرائد علامة بارزة في تاريخ استكشاف الفضاء والتواصل العلمي، لأنه يجعل عجائب الفضاء أقرب إلى جمهور أوسع وأكثر تنوعًا.

وقد استحوذ الفيديو المتوفر على قناة "NASA en Español" على اليوتيوب، على اهتمام عدد لا يحصى من المشاهدين. في هذه الجولة الآسرة، يرشد روبيو، الذي أنهى مؤخرًا مهمة مثيرة للإعجاب في الفضاء استمرت 371 يومًا، المشاهدين خلال استكشاف متقن للمحطة. من وحدة Harmony إلى القبة المذهلة، يقدم الفيديو لمحة فريدة عن العالم من وجهة نظر مدار الأرض.

ينتهز روبيو الفرصة لمشاركة تجاربه والمعرفة التي اكتسبها خلال فترة وجوده في الفضاء، وتقديم نظرة ثاقبة للحياة اليومية والمساعي العلمية التي تتم على محطة الفضاء الدولية. إن لقطات الأرض من الفضاء مذهلة حقًا، خاصة أنها تنزلق فوق أفريقيا.

يتجاوز هذا الفيديو الرائع كونه مجرد جولة؛ إنها تجربة غامرة في الروتين اليومي والعمليات على متن المحطة الفضائية. يصف روبيو بوضوح ما يعنيه العيش في الجاذبية الصغرى - بدءًا من النوم في غرف لا تشعر فيها بالأعلى أو الأسفل، وحتى إجراء تجارب قد تكون مستحيلة على الأرض.

تطورت محطة الفضاء الدولية، التي ظلت مأهولة بشكل دوري لأكثر من 23 عامًا، إلى مختبر علمي يستكشف فيه الباحثون مجالات مختلفة، بما في ذلك علم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء البشرية والعلوم الفيزيائية.

من هو فرانك روبيو رائد فضاء ناسا؟

في مهمته الأولى، أكمل فرانك روبيو ما يقرب من 5,936 دورة حول الأرض، تغطي مسافة تزيد عن 253 مليون كيلومتر - وهي مسافة تعادل 328 رحلة ذهابًا وإيابًا إلى القمر. هذه الأرقام المذهلة، إلى جانب روايته الوصفية، تؤكد حقًا حجم المهمة والتزام ناسا الثابت باستكشاف الفضاء.

تحمل هذه الجولة باللغة الإسبانية في محطة الفضاء الدولية أهمية كبيرة، ليس فقط بسبب قيمتها التعليمية، ولكن أيضًا لأن لديها القدرة على إلهام الأجيال القادمة من العلماء والمهندسين الناطقين بالإسبانية.

أسئلة وأجوبة:

س1: أين يمكنني مشاهدة الجولة الإسبانية لمحطة الفضاء الدولية التي قام بها فرانك روبيو؟

ج1: يمكن العثور على الفيديو على قناة "NASA en Español" على اليوتيوب.

س2: كم استغرقت مهمة فرانك روبيو في الفضاء؟

ج2: أكمل فرانك روبيو مهمة قياسية مدتها 371 يومًا في الفضاء.

س3: ما هي مناطق محطة الفضاء الدولية التي تغطيها جولة الفيديو؟

ج3: تأخذ الجولة المشاهدين عبر أجزاء مختلفة من محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك وحدة Harmony والقبة الرائعة.