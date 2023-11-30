ناسا تنعى فقدان رائدة الفضاء ماري كليف

ينعى مجتمع الفضاء ووكالة ناسا فقدان رائدة الفضاء الموقرة ماري كليف، التي وافتها المنية في 27 نوفمبر 2023، عن عمر يناهز 76 عامًا. قدمت كليف، الرائدة والرائدة، مساهمات كبيرة في مجال استكشاف الفضاء خلال حياتها المهنية.

ولد كليف في ساوثامبتون، نيويورك، وكان عالمًا بارعًا يتمتع بخلفية تعليمية متنوعة. حصلت على درجة بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية من جامعة ولاية كولورادو في عام 1969. وفي وقت لاحق، تابعت تعليمها العالي وحصلت على ماجستير العلوم في علم البيئة الميكروبية ودرجة الدكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية من جامعة ولاية يوتا في عامي 1975 و1979 على التوالي. .

صنعت كليف التاريخ كأول امرأة تعمل كمديرة مساعدة في مديرية المهام العلمية التابعة لناسا. خلال فترة عملها، أظهرت شغفًا لا يتزعزع بالعلم والاستكشاف والحفاظ على كوكبنا.

بصفته رائد فضاء في وكالة ناسا، انطلق كليف في رحلتين فضائيتين رائعتين. تمت مهمتها الأولى، STS-61B، في 26 نوفمبر 1985، على متن مكوك الفضاء أتلانتس. في هذه المهمة، نشرت كليف وطاقمها أقمارًا صناعية للاتصالات، وأجروا عمليات سير في الفضاء، وأجروا تجارب مختلفة. تم إطلاق مهمتها الثانية، STS-30، أيضًا على أتلانتس، في 4 مايو 1989، والتي نجح خلالها الطاقم في نشر مركبة استكشاف ماجلان فينوس الفضائية.

امتدت مساهمات Cleave إلى ما هو أبعد من رحلاتها الفضائية. شغلت العديد من المهام الفنية داخل وكالة ناسا وحققت تقدمًا كبيرًا في مجال الهندسة المدنية والبيئية. أدارت مشروع مستشعر رؤية البحر واسع النطاق (SeaWiFS) في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، والذي قام بمراقبة النباتات العالمية، وعملت كنائب المدير المساعد للتخطيط المتقدم في مقر ناسا في واشنطن.

طوال حياتها المهنية، حصلت كليف على العديد من الأوسمة والجوائز لخدمتها وإنجازاتها الاستثنائية. تشمل الجوائز البارزة التي حصلت عليها ميداليتين لرحلات الفضاء التابعة لوكالة ناسا، وميداليتين للخدمة الاستثنائية لناسا، وجائزة إنجاز الطيران من الجمعية الأمريكية للملاحة الفضائية، من بين جوائز أخرى.

إن تأثير ماري كليف على مجتمع الفضاء وتفانيها في تطوير الاستكشافات العلمية سوف نتذكره ونعتز به. وتستمر روحها الرائدة في إلهام الأجيال القادمة من رواد الفضاء والعلماء.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي إنجازات ماري كليف البارزة؟

كانت ماري كليف أول امرأة تعمل كمديرة مساعدة في مديرية المهام العلمية التابعة لناسا. شرعت في رحلتين فضائيتين، STS-61B وSTS-30 بينما ساهمت في العديد من المهام الفنية. أدار Cleave أيضًا مشروع مستشعر رؤية البحر واسع النطاق (SeaWiFS) وشغل مناصب قيادية داخل وكالة ناسا.

ما هي الجوائز التي حصلت عليها ماري كليف؟

حصلت ماري كليف على العديد من الجوائز لخدمتها وإنجازاتها الاستثنائية، بما في ذلك ميداليتين لرحلات الفضاء التابعة لناسا، وميداليتين للخدمة الاستثنائية لناسا، وجائزة إنجاز الطيران من الجمعية الفضائية الأمريكية، وميدالية الإنجاز الاستثنائي لناسا، ومهندس ناسا للعام.

ما هي الخلفية التعليمية لماري كليف؟

حصلت ماري كليف على درجة بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية من جامعة ولاية كولورادو، فورت كولينز. حصلت لاحقًا على درجة الماجستير في العلوم في علم البيئة الميكروبية والدكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية من جامعة ولاية يوتا، لوغان.