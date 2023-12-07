ناسا تحتفل بمرور 25 عامًا على تشغيل محطة الفضاء الدولية

تحتفل وكالة ناسا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء محطة الفضاء الدولية (ISS)، وهو برنامج رائد يوحد الأفراد من مختلف البلدان للتعاون في الفضاء. تضم محطة الفضاء الدولية العديد من المكونات، بما في ذلك أطقم الطيران الدولية، ومركبات الإطلاق المتنوعة، وعمليات الإطلاق والطيران العالمية، والتدريب، والهندسة، ومرافق التطوير، وشبكات الاتصالات، ومجتمع البحث العلمي العالمي.

في 7 نوفمبر، حدث حدث هام في تاريخ محطة الفضاء الدولية عندما تم ربط أول وحدتين، زاريا ويونيتي، أثناء مهمة مكوك الفضاء إنديفور STS-88. باستخدام الذراع الروبوتية Canadarm للمكوك، تم الاستيلاء على Zarya، التي كانت تدور في المدار لمدة تزيد قليلاً عن أسبوعين، وضمها إلى وحدة Unity في حجرة الحمولة النافعة على متن Endeavour. يمثل هذا الحدث تقدمًا كبيرًا في بناء وتجميع محطة الفضاء الدولية.

ولتسليط الضوء على رحلة محطة الفضاء الدولية، نشرت وكالة ناسا سلسلة من الصور قبل وبعد، توضح التحول الذي شهدته المحطة الفضائية مع مرور الوقت. تكشف هذه الصور الجذابة عن نمو وتطور محطة الفضاء الدولية مع توسعها وتشكلها. وكما ذكرت وكالة ناسا، "كيف بدأت مقابل كيف ستسير."

منذ عام 2000، سكن البشر وعملوا بشكل مستمر داخل المختبر المداري، وتعاونوا في أكثر من 3,300 بحث وتحقيق تعليمي يفيد البشرية. وكانت محطة الفضاء الدولية بمثابة نقطة التقاء لـ 273 فردًا من 21 دولة، يعملون في تناغم لتمهيد الطريق للاستكشاف البشري المستقبلي للقمر والمريخ وما وراءهما.

وفي وصف الصور التي شاركتها، رسمت ناسا صورة حية لمحطة الفضاء الدولية. تتميز المحطة، كما رأينا في الصور السابقة حوالي عام 2000، بوحدتين أسطوانتين متصلتين ببعضهما البعض، مع وحدة الوحدة ذات اللون الرمادي قليلاً من وحدة زاريا ذات اللون الكريمي. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المركبة الفضائية بألواح شمسية تمتد لأعلى ولأسفل من زاريا. في المقابل، أظهرت صورة أحدث محطة الفضاء الدولية كما لاحظتها مركبة SpaceX Crew Dragon Endeavour أثناء تحليقها. ومن الجدير بالذكر الألواح الشمسية الذهبية على كل جانب وألواح الرادياتير الرمادية المتناغمة للأعلى. تم وصف محطة الفضاء الدولية بأنها بحجم ملعب كرة قدم تقريبًا.

وبينما تحتفل وكالة ناسا بهذا الحدث الهام، فإنها تؤكد على الجهود الجماعية التي تبذلها الدول معًا لتعزيز استكشاف الفضاء ووضع الأساس للمهام الطموحة المستقبلية. تواصل محطة الفضاء الدولية العمل كمنصة للاكتشاف العلمي والتعاون الدولي والسعي وراء المعرفة خارج حدود الأرض.