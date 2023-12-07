طرق جديدة للاحتفال بعيد هانوكا في الفضاء

ملخص: ستحتفل رائدة فضاء ناسا ياسمين مقبلي بعيد حانوكا بطريقة فريدة على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). بسبب القيود المفروضة على استخدام النار، تخطط لإضاءة الشموع بدلاً من الشموع الحقيقية. يستكشف هذا المقال تاريخ وأهمية حانوكا مع تسليط الضوء على الطرق الإبداعية التي احتفل بها رواد الفضاء بالعطلات في الفضاء.

مع اقتراب عيد الحانوكا، تستعد رائدة الفضاء في ناسا، ياسمين مقبلي، للاحتفال بالعيد اليهودي على متن محطة الفضاء الدولية. ولكن على عكس الاحتفالات التقليدية، سيستخدم مقبلي الشموع المحسوسة بدلاً من الشموع الحقيقية بسبب قيود السلامة على المركبة الفضائية. يتيح لها هذا النهج المبتكر المشاركة في التقليد العريق دون المساس بالسلامة.

وفي مؤتمر صحفي، أعربت مقبلي عن سعادتها بالاحتفال بعيد الحانوكا مع عائلتها من خلال الشمعدان الذي صنعه زوجها وبناتها الصغيرات. يُظهر هذا التكيف الفريد لعادات العطلة سعة الحيلة والقدرة على التكيف لدى رواد الفضاء في الفضاء.

على مر السنين، وجد رواد الفضاء طرقًا مبتكرة للاحتفال بالعطلات على متن محطة الفضاء الدولية. أحد الأمثلة على ذلك هي رائدة الفضاء اليهودية جيسيكا مئير، التي شاركت صورة لجواربها الاحتفالية المزينة بالشمعدان ونجمة داود خلال حانوكا في عام 2019. هذه الإيماءات الصغيرة لا تجلب البهجة لرواد الفضاء أنفسهم فحسب، بل تعمل أيضًا بمثابة تذكير بالخلفيات المتنوعة والتقاليد الممثلة في المحطة الفضائية.

هانوكا، وهو مهرجان يحتفل به سنويا، يحمل أهمية عميقة في اليهودية. وهو يحيي ذكرى إعادة تكريس الهيكل الثاني في القدس من خلال إضاءة الشموع رمزيًا، والتي تمثل معجزة الزيت التي استمرت لمدة ثمانية أيام. يقع المهرجان عادةً في شهر نوفمبر أو ديسمبر، اعتمادًا على التقويم الغريغوري.

في حين أن حانوكا هو وقت للاحتفال والتأمل، فمن الجدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، كان هناك ارتفاع مثير للقلق في الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء العالم. وزادت الحرب بين إسرائيل وحماس من حدة هذه القضية. لمكافحة صعود معاداة السامية، أصدرت العديد من المنظمات والحكومات استراتيجيات ومبادئ توجيهية لتعزيز التعليم ومكافحة الكراهية.

وبينما نتطلع إلى المستقبل، يواصل رواد الفضاء مثل ياسمين مقبلي إلهامنا بإبداعهم ومرونتهم، حتى في ظل التحديات الفريدة المتمثلة في الاحتفال بالأعياد في الفضاء. إن قدرتهم على التكيف وإيجاد طرق جديدة لتكريم التقاليد هي شهادة على الروح الإنسانية وقوة الاحتفال.