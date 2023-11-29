من المقرر إطلاق أول قمر صناعي في أيرلندا، مما يمثل علامة فارقة للأمة

تقف أيرلندا على شفا لحظة تاريخية وهي تستعد لإطلاق أول قمر صناعي لها، EIRSAT-1، في مداره. ومن المقرر أن يتم نشر القمر الصناعي "كوبيسات" الصغير، الذي يبلغ حجمه أصغر من صندوق الأحذية المتوسط، على صاروخ فالكون 9 سبيس إكس من موقع في كاليفورنيا.

وأعرب الدكتور ديفيد ماكيون، من كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد بجامعة كاليفورنيا في سي دي، عن سعادته قائلاً: "يعد هذا إنجازًا مهمًا بالنسبة لأيرلندا، حيث أننا على وشك الشروع في رحلتنا إلى الفضاء. فهو لا يعرض قدراتنا في مجال تكنولوجيا الفضاء فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على مساهمتنا في صناعة الفضاء العالمية سريعة التوسع."

تم تطويره بتوجيه من برنامج "حلق بالقمر الصناعي الخاص بك!" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية! ضمن برنامج الطلاب، تم تصميم القمر الصناعي المكعب وبنائه واختباره بدقة في كلية دبلن الجامعية. وأكد الدكتور ماكيون، الموجود حاليًا في كاليفورنيا لحضور حفل الإطلاق، على مشاعر التوجس التي سادت الفريق والتي امتزجت بالتفاؤل. وقال: "بعد ست سنوات من التخطيط والبناء والاختبار، نعتقد أننا مستعدون قدر الإمكان لهذه المناسبة المهمة".

وبافتراض نجاح الإطلاق والنشر، سينتظر الفريق بفارغ الصبر الإشارة الأولى التي تشير إلى أن EIRSAT-1 يعمل بشكل صحيح. وأوضح الدكتور ماكيون، المدير الهندسي لفريق EIRSAT-1، أنه بعد خمس وأربعين دقيقة من إطلاق القمر الصناعي، ستنتشر الهوائيات وتبدأ الإرسال. وبعد ساعتين تقريبًا، سوف يمر فوق المحطة الأرضية لشركة UCD، حيث لدينا القدرة على استقبال إشاراتنا الأولى - وهو حدث نشير إليه باسم الحصول على الإشارة أو AoS.

يعمل EIRSAT-1 في مدار أرضي منخفض، والهدف الأساسي له هو جمع البيانات عن انفجارات أشعة جاما، والانفجارات المضيئة التي تحدث في الكون. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم أداء نظام التحكم الجديد في الموقف الذي ابتكره مهندسو UCD وتقييم عينات الطلاء الحراري الموجودة في الجزء العلوي من القمر الصناعي.

ماذا يحدث إذا واجه الإطلاق والنشر تحديات غير متوقعة؟ وأكد الدكتور ماكيون: «حتى لو لم يسير كل شيء على ما يرام، فإن الوصول إلى منصة الإطلاق بحد ذاته يعد إنجازًا هائلاً. وقد كان المشروع بمثابة تجربة تعليمية فريدة من نوعها، شارك فيها أكثر من 50 طالب دكتوراه. لقد قطعنا خطوات كبيرة في تصميم الأقمار الصناعية واختبارها والتحقق منها، وتطورنا من الحد الأدنى من الخبرة إلى إنتاج أجهزة مؤهلة للطيران.

حصل مشروع EIRSAT-1 على دعم من كيانات مختلفة، بما في ذلك مكتب التعليم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ومؤسسة العلوم الأيرلندية، ومجلس البحوث الأيرلندي، ومؤسسة Enterprise Ireland، وUCD، وOpenet، ووزارة المشاريع والتجارة والتوظيف، ومصدر التعليم الفضائي الأوروبي الأيرلندي. مكتب.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو القمر الصناعي EIRSAT-1؟

ج: يعد القمر الصناعي EIRSAT-1 أول قمر صناعي في أيرلندا وقد تم تصميمه على شكل "قمر مكعب" أصغر حجمًا من صندوق الأحذية.

س: ماذا سيفعل EIRSAT-1 في المدار؟

ج: في المدار، سوف يقوم EIRSAT-1 بجمع معلومات حول انفجارات أشعة جاما واختبار نظام جديد للتحكم في الموقف، إلى جانب تقييم عينات الطلاء الحراري.

س: ماذا يحدث إذا واجه الإطلاق والنشر مشكلات؟

ج: حتى لو واجهت عملية الإطلاق تحديات، فقد حقق المشروع نفسه نجاحًا كبيرًا بالفعل. وقد ساهمت في نمو قدرات أيرلندا في مجال تصميم وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

س: من الذي دعم مشروع EIRSAT-1؟

ج: تلقى مشروع EIRSAT-1 دعمًا من منظمات مختلفة، بما في ذلك مكتب التعليم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ومؤسسة العلوم الأيرلندية، ومجلس البحوث الأيرلندي، ومؤسسة Enterprise Ireland، وUCD، وOpenet، ووزارة المشاريع والتجارة والتوظيف، وهيئة الفضاء الأيرلندية الأوروبية. مكتب الموارد التعليمية.