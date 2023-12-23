كيف تبدأ رحلتك لتصبح رائد فضاء

المُقدّمة

إن الشروع في الرحلة المذهلة لتصبح رائد فضاء هو حلم يتقاسمه الكثيرون. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الفضاء ليس سهلاً ويتطلب مزيجًا من الخبرة الفنية والصفات الشخصية والتدريب الصارم. دعنا نستكشف الخطوات المتبعة لبدء حياتك المهنية كرائد فضاء.

المتطلبات الأكاديمية

لكي تصبح رائد فضاء في وكالة ناسا، تعد درجة الماجستير في أي تخصص من مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) مطلبًا أساسيًا. في حين أن فكرة إرسال شاعر إلى الفضاء قد تكون آسرة، إلا أن دور رائد الفضاء هو دور تقني وعلمي في المقام الأول. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المرشحون بخبرة مهنية لا تقل عن سنتين أو 1,000 ساعة من وقت الطيار في طائرة نفاثة.

التقييم والصفات الشخصية

بالإضافة إلى استيفاء المؤهلات، يجب على رواد الفضاء الطموحين الخضوع لتقييم شامل عبر الإنترنت لمدة ساعتين. ومع ذلك، فإن عملية الاختيار التي تجريها وكالة ناسا تتجاوز المهارات التقنية. إنهم يقدرون المرشحين ذوي الخلفية متعددة التخصصات وخبرات الحياة المتنوعة. إن الصفات الشخصية مثل القدرة على التكيف والمرونة والقدرة على اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت الضغط مطلوبة بشدة. تعد مهارات الفريق أيضًا أمرًا بالغ الأهمية، حيث يعمل رواد الفضاء بشكل وثيق مع فريقهم في الفضاء وعلى الأرض.

تطبيق عملية

في حين أن تلبية المتطلبات وامتلاك الصفات المناسبة يزيد من فرصك، إلا أن المنافسة شرسة. الآلاف من المتقدمين الذين يتنافسون على عدد قليل من الأماكن يجعلون عملية الاختيار تنافسية للغاية. لا يعتمد القرار النهائي على المؤهلات الفردية فحسب، بل يعتمد أيضًا على إنشاء فريق متماسك وشامل لتلك الفئة المعينة.

التدريب والتعلم المستمر

وبمجرد اختيارهم، يخضع رواد الفضاء لتدريب مكثف لإعدادهم لمواجهة تحديات استكشاف الفضاء. ويتلقون التعليم في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك القيادة، والتحدث أمام الجمهور، ومهارات البقاء، والخبرة في عمليات ناسا. ويستمر التدريب لمواكبة التقنيات والمركبات والأبحاث الجديدة.

المحصلة

أن تصبح رائد فضاء هو التزام مدى الحياة بالتعلم والنمو الشخصي ودفع حدود الاستكشاف البشري. على الرغم من أن الرحلة تتطلب جهدًا كبيرًا، إلا أنها توفر تجارب لا تضاهى وفرصة لتقديم مساهمات عميقة للمعرفة العلمية. إذا كان لديك الشغف والمؤهلات والتصميم على أن تصبح رائد فضاء، اتخذ الخطوة الأولى وابدأ في هذه المغامرة غير العادية.