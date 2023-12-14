يتولى الدكتور جيريمي هيل رئاسة قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة كولومبيا البريطانية

تم تعيين الدكتور جيريمي هايل، الخبير الشهير في مجال الفيزياء الفلكية عالية الطاقة، رئيسًا جديدًا لقسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة كولومبيا البريطانية (UBC). وستبدأ فترة ولايته في 1 يناير 2024.

يضم القسم، المعروف بأنه أحد أكبر وحدات الفيزياء وعلم الفلك وأكثرها تنوعًا في كندا، مجموعة واسعة من مجالات البحث ومجتمعًا طلابيًا متخصصًا. وهي تقدم خدماتها لحوالي 250 طالبًا جامعيًا متخصصين في الفيزياء وعلم الفلك، و240 طالبًا فيزياء الهندسة، وأكثر من 3,000 طالب في السنة الأولى مسجلين في برامج أخرى مختلفة بجامعة كولومبيا البريطانية.

يأتي تعيين الدكتور هايل مصحوبًا بتوقعات عالية، حيث يصنف القسم باستمرار بين أفضل قسمين في كندا من حيث مساعيه البحثية. تشمل الأبحاث التي تجريها الكلية مجموعة رائعة من التخصصات، بما في ذلك الفيزياء التطبيقية، وعلم الفلك، والفيزياء الفلكية، والبصريات، والفيزياء الحيوية، وفيزياء المادة المكثفة، وعلم الكونيات، والجاذبية، والفيزياء الطبية، والفيزياء النووية، وفيزياء الجسيمات، ونظرية الأوتار.

وأشاد الدكتور ميغان أرونسون، عميد العلوم في جامعة كولومبيا البريطانية، بعملية الاختيار باعتبارها فرصة ممتازة لتقييم اتجاه القسم. وأعربت عن امتنانها لجميع الذين شاركوا في البحث، مبرزة التعليقات الهادفة والرؤية المشتركة التي قدمها الدكتور هيل.

يتولى الدكتور هايل زمام الأمور خلفًا للدكتور كولين جاي، الذي شغل منصب رئيس القسم على مدار العقد الماضي، ويجلب معه ثروة من الخبرة والتجربة إلى منصبه الجديد. خلال مسيرته المتميزة، قدم مساهمات كبيرة في مجال الفيزياء الفلكية عالية الطاقة، مع التركيز على فهم الظواهر الفيزيائية الفلكية المتطرفة، مثل الأقزام البيضاء والثقوب السوداء والنجوم النيوترونية.

بصفته معلمًا محترمًا، قام الدكتور هايل بتطوير وتقديم دورات مبتكرة وجذابة في الفيزياء وعلم الفلك، لتلبية احتياجات الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا. إنه متحمس بشكل خاص لتدريس التخصصات غير العلمية المهتمة بعلم الفلك.

في منصبه الجديد كرئيس للقسم، يهدف الدكتور هايل إلى دفع قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة كولومبيا البريطانية إلى آفاق جديدة، والسعي لتحقيق التميز في البحث والتعليم والابتكار. وتؤكد رؤيته على أهمية الشمولية والتعاون، مما يضمن بقاء القسم في طليعة التطورات في الفيزياء وعلم الفلك.

ولعبت لجنة البحث الخاصة برئيس قسم الفيزياء والفلك، والمكونة من أفراد متميزين من هذا المجال، دوراً حاسماً في اختيار الدكتور هيل رئيساً جديداً للقسم. وقد ساهمت خبراتهم ورؤيتهم في اتخاذ القرار، مما عزز الثقة في قدرة الدكتور هايل على قيادة القسم إلى عصر جديد.