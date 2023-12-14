إحداث ثورة في الفيزياء الجسيمات والفيزياء النووية مع الفضيلة: عصر جديد من تصور البيانات

ملخص: يعمل تطبيق الواقع الافتراضي VIRTUE، الذي غيّر قواعد اللعبة، والذي طوره شون برينز، وهو طالب دكتوراه من جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، على تغيير الطريقة التي يقوم بها العلماء بتحليل بيانات الجسيمات والفيزياء النووية. تقدم VIRTUE طريقة ثورية للباحثين لتصور واستكشاف البيانات من مصادم الإلكترون والأيونات القادم (EIC) في مختبر Brookhaven الوطني. من خلال بيئتها الافتراضية الغامرة، توفر VIRTUE للعلماء والطلاب وعامة الناس فهمًا بديهيًا لظواهر الفيزياء المعقدة، وتعزيز المشاركة وتطوير التعليم العلمي.

لقد توسعت تكنولوجيا الواقع الافتراضي إلى ما هو أبعد من مجالات الترفيه، حيث وجدت تطبيقات رائعة في المجالات العلمية والتعليمية. إن VIRTUE، مجموعة أدوات الواقع التفاعلي الافتراضي لفهم EIC، هي تطبيق واقع افتراضي رائد أنشأه Sean Preins، وهو طالب دكتوراه في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد. بهدف إحداث ثورة في تحليل البيانات في الفيزياء الجزيئية والنووية، تقدم VIRTUE حقبة جديدة من التصور والفهم.

سوف يتعمق مصادم الإلكترون والأيون (EIC)، وهو منشأة بحثية رائدة في مختبر بروكهافن الوطني في نيويورك، في ألغاز "القوة الشديدة" التي تربط النوى الذرية معًا. يتيح برنامج VIRTUE، المصمم خصيصًا لـ EIC، للعلماء تصور التجارب ومحاكاة البيانات المتعلقة بتصادمات الإلكترون والبروتون. من خلال تمثيل هذه الاصطدامات في بيئة افتراضية، تقدم VIRTUE للباحثين طريقة جديدة تمامًا لاستكشاف بيانات الجسيمات والفيزياء النووية في كل من المكان والزمان.

يؤكد ميغيل أراتيا، الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا ومستشار برينس، على الفوائد الهائلة لتقنية الواقع الافتراضي في اكتساب الحدس والرؤى أثناء تحليل البيانات. ويقول: "هذه هي المرة الأولى التي يتصور فيها أي شخص تصادمات EIC. قبل عملنا، لم يكن أحد يعرف حقًا كيف تبدو الأحداث”. لا تساعد VIRTUE الباحثين فحسب، بل تعمل أيضًا كمنصة تواصل مبتكرة للجمهور العام. لقد استحوذت مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام VIRTUE على اهتمام الجمهور بالفعل، مما سلط الضوء بشكل فعال على أهمية EIC القادمة.

إحدى المزايا الرئيسية لـ VIRTUE هي قدرتها على توفير فهم غامر وبديهي لظواهر الفيزياء المعقدة. ومن خلال الواقع الافتراضي، يمكن للعلماء اكتساب إحساس بالحجم واستكشاف تعقيدات البيانات بطريقة لا يمكن تكرارها على شاشة صغيرة. تعمل هذه الأداة على تحسين قدرات التعرف على الأنماط، مما يسهل فهم البيانات بشكل أعمق. علاوة على ذلك، فإن VIRTUE بمثابة أداة تعليمية لا تقدر بثمن، حيث تعمل على إشراك العلماء الشباب وتجعل فيزياء المصادمات أكثر سهولة.

تقدم VIRTUE تجربة سهلة الاستخدام، يمكن الوصول إليها حتى بدون سماعة الرأس VR. يمكن تنزيل البرنامج وتشغيله على معظم أجهزة Windows وmacOS وLinux الحديثة. بالإضافة إلى خيارات التخصيص، توفر VIRTUE معاينة للعلوم التي سيتم إجراؤها في EIC، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على رؤى حول الأعمال الداخلية لأجهزة كشف الجسيمات وإعادة بناء الظواهر الفيزيائية من البيانات الأولية.

ينبع دافع برينس لإطلاق VIRTUE من الرغبة في جعل فيزياء المصادم أكثر سهولة وتثقيف الطلاب حول عجائب كاشفات الجسيمات. ومن خلال تقديم برنامج VIRTUE للباحثين الجامعيين، بدأ برينز بالفعل في تغيير الأساليب المستخدمة في تعليم فيزياء المصادمات والكاشفات.

في الختام، يمثل VIRTUE قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال تحليل بيانات الجسيمات والفيزياء النووية. لا يعمل تطبيق الواقع الافتراضي الرائد هذا على تمكين الباحثين برؤى جديدة فحسب، بل يعمل أيضًا كأداة تعليمية غامرة، ويلهم الجيل القادم من العلماء. مع VIRTUE، يتم تجاوز حدود تصور البيانات في الفيزياء، مما يفتح عالمًا من إمكانيات الاستكشاف العلمي.