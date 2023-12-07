اكتشف علماء الفلك نجمًا خارج المجرة في مدار حول الثقب الأسود في درب التبانة

توصل فريق من العلماء الدوليين، بقيادة الباحث شوجو نيشياما من جامعة مياجي للتعليم، إلى اكتشاف مثير للاهتمام يتحدى فهمنا للنجوم المحيطة بالثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا درب التبانة. ووجد الباحثون أدلة تشير إلى أن أحد هذه النجوم، المعروف باسم "S0-6"، نشأ من مصدر خارج المجرة وكان يدور حول الثقب الأسود لفترة طويلة بشكل لا يصدق.

باستخدام تلسكوب سوبارو، قام الفريق بمراقبة S0-6 لمدة ثماني سنوات وقاموا بتحليل تركيبه الكيميائي. ووجدوا أنها تشبه إلى حد كبير النجوم الموجودة في المجرات التابعة الصغيرة لمجرة درب التبانة، مما يشير إلى أن S0-6 ربما ولد في إحدى هذه المجرات التابعة. ويقترح الباحثون أنه في مرحلة ما خلال العشرة مليارات سنة الماضية، قامت مجرتنا بتفكيك هذه المجرة التابعة، مما تسبب في قيام S10-0 برحلة عشرات الآلاف من السنين الضوئية إلى موقعها الحالي بالقرب من الثقب الأسود.

إذا تم تأكيد هذا الاكتشاف، فسيكون بمثابة أول تعريف لنجم خارج المجرة على مقربة من ثقب أسود هائل. ومع ذلك، لا تزال العديد من الأسئلة دون إجابة. ويسعى الباحثون الآن إلى التحقق مما إذا كان لدى S0-6 أي رفاق وما إذا كان قد سافر بمفرده في رحلته الطويلة.

تتحدى نتائج هذه الدراسة، المنشورة في مجلة Proceedings of the Japan Academy، السلسلة B، الفهم الحالي لتكوين النجوم بالقرب من الثقوب السوداء الهائلة. عادة ما تخلق الجاذبية الشديدة لهذه الثقوب السوداء بيئة مضطربة ومعادية، مما يجعل من الصعب على النجوم أن تتشكل. إن وجود النجوم حول القوس A*، وهو الثقب الأسود في درب التبانة، قد حير العلماء لفترة طويلة. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف الأخير يقدم لمحة محيرة عن الأصول والرحلات المثيرة لهذه النجوم الغامضة.

سيكون إجراء المزيد من البحث والتحقيق في النجوم القريبة من الثقوب السوداء فائقة الكتلة أمرًا حاسمًا في كشف أسرار هذه الظواهر الكونية. ومن خلال فهم التفاعلات المعقدة بين الثقوب السوداء والنجوم المحيطة بها، يمكن للعلماء الحصول على رؤى أعمق حول تطور وديناميكيات المجرات ككل.