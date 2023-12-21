اكتشاف التضاريس المجمدة القديمة على سطح المريخ التي كشفت عنها مركبة Zhurong Rover

تم اكتشاف رائع من قبل فريق من الباحثين بقيادة معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (IGGCAS) باستخدام رادار المركبة الفضائية Zhurong. تم العثور على تضاريس متعددة الأضلاع مدفونة أسفل يوتوبيا بلانيتيا على المريخ، مما يشير إلى أن موقع الهبوط في جنوب يوتوبيا بلانيتيا ربما شهد ظروفًا باردة في الماضي، تليها تغيرات في المناخ.

استخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Astronomy في 23 نوفمبر، تقنية تحليل التردد الزمني لمعالجة بيانات الرادار الكوكبي المخترق للأرض والتحقيق في البنية تحت السطح أسفل موقع الهبوط. وتمكن الفريق من تحديد 16 إسفينًا متعدد الأضلاع على أعماق تزيد عن 35 مترًا وعلى مسافة 1.2 كيلومتر تقريبًا، مما يشير إلى توزيع واسع النطاق لتضاريس مماثلة في يوتوبيا بلانيتيا.

ويعتقد أن هذه المضلعات المدفونة قد تشكلت نتيجة لدورات التجميد والذوبان، وهو ما يتوافق مع السمات الهندسية للمضلعات والسياق الجيولوجي لموقع الهبوط. يشير التباين في ميزات التردد تحت السطح أعلى وأسفل عمق حوالي 35 مترًا إلى تغيرات كبيرة في النشاط المائي أو الظروف الحرارية خلال الفترة الهسبيرية المتأخرة وأوائل فترة الأمازون.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي للمريخ ويضيف إلى فهمنا للمناخ الماضي للكوكب. ومن خلال دراسة التضاريس المتجمدة القديمة أسفل يوتوبيا بلانيتيا، يأمل العلماء في اكتساب المزيد من المعرفة حول تطور الكوكب وقابليته للسكن.

أثبت رادار المركبة Zhurong أنه أداة قوية لاستكشاف باطن المريخ، وكشف الأسرار الخفية التي يمكن أن تساعد في كشف أسرار الكوكب الأحمر. ومع إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال، يمكننا توقع المزيد من الاكتشافات الرائعة التي يمكن أن تعيد تشكيل تصورنا للمريخ وقدرته على استضافة الحياة.