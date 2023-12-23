الرابط بين حجم التلميذ والزيادة المعرفية من التمرين

من المعروف منذ فترة طويلة أن التمارين الرياضية توفر فوائد مختلفة، بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الوظيفة الإدراكية. ومع ذلك، ظلت الآليات العصبية المحددة وراء هذه التعزيزات المعرفية غير واضحة. سلطت الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة تسوكوبا في اليابان الضوء على وجود صلة محتملة بين حجم حدقة العين أثناء التمرين والفوائد المعرفية التي نختبرها.

في دراسة صغيرة شملت 24 مشاركًا، راقب الباحثون حجم حدقة العين خلال 10 دقائق من التمارين الخفيفة وقاسوا نشاط دماغ المشاركين باستخدام التصوير العصبي قبل وبعد المهمة المعرفية. وكشفت النتائج أن الأفراد الذين كان لديهم توسع حدقة أكبر أثناء التمرين شهدوا دفعة معرفية أكبر مقارنة بأولئك الذين لديهم توسع حدقة أصغر.

وأوضح فريق من علماء الأعصاب وعلماء التمارين الرياضية أن "هذا الاكتشاف يدعم فرضيتنا القائلة بأن الآليات المرتبطة بالبؤبؤ هي آلية محتملة تعمل من خلالها التمارين الخفيفة جدًا على تعزيز تنشيط القشرة الجبهية والوظيفة التنفيذية".

تقليديًا، أثبت قياس النشاط العصبي أنه أمر صعب، لكن الدراسات السابقة أشارت إلى أن حدقة العين قد توفر نظرة ثاقبة للنشاط الأعمق لدماغنا. في هذه الدراسة، تم تجنيد الشباب الأصحاء وتقسيمهم إلى مجموعتين: واحدة تمارس تمرينًا خفيفًا بينما تستريح الأخرى. وقام الباحثون بمراقبة حجم حدقة العين لدى المشاركين بشكل غير جراحي طوال فترة التمرين وقاموا بتقييم حالتهم المزاجية.

علاوة على ذلك، أجرى الباحثون اختبارًا للوظيفة التنفيذية يسمى مهمة اللون ستروب قبل التمرين وبعده. ومن خلال التحليل الطيفي الوظيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة، قاموا بفحص نشاط الدماغ قبل الجبهي، ووجدوا أن مجموعة التمرين تفوقت على المجموعة الضابطة في المهمة المعرفية. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفوا وجود علاقة بين اتساع حدقة العين أثناء التمرين والزيادة المعرفية اللاحقة.

تشير هذه النتائج إلى أن النشاط العصبي المرتبط بالتلميذ قد يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوظيفة التنفيذية الجبهية الناتجة عن التمارين الخفيفة. وعلق الباحثون قائلين: "بالنظر إلى المستقبل، فإن قطر حدقة العين يحمل إمكانات واعدة كمؤشر حيوي جديد يمكن استخدامه للتنبؤ بتأثيرات التمارين الرياضية على الدماغ".

على الرغم من أن هذه الدراسة اقتصرت على عدد صغير من المشاركين والتوزيع غير المتوازن بين الجنسين، إلا أنها توفر رؤى قيمة للبحث المستقبلي. هناك حاجة إلى دراسات متابعة لتأكيد هذه النتائج والتوسع فيها، مما يساعدنا على فهم الآثار والفوائد بشكل أكبر.

يمثل هذا البحث اكتشافًا جديرًا بالملاحظة فيما يتعلق بالارتباط بين تلاميذنا والتأثيرات المعرفية للتمرين. ومن خلال كشف هذه الروابط بين أعيننا ووظيفة الدماغ، قد نفتح طرقًا جديدة لتحسين التأثيرات الإيجابية للتمرين على صحتنا العقلية.

نُشرت الدراسة في الأصل في مجلة NeuroImage في أغسطس 2023.