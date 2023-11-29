استكشاف آثار تغير المناخ على القواقع البحرية: رؤى من وينكل الكلب المزركش

قد لا تكون القواقع البحرية أول مخلوق يتبادر إلى الذهن عند التفكير في تغير المناخ، ولكن هذه المخلوقات الصغيرة التي تعيش في البحر يمكن أن توفر أدلة قيمة حول مستقبلنا الأكثر دفئا. تلقي دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية (UBC) الضوء على التأثيرات المحتملة لارتفاع درجة حرارة المحيطات على مجموعات مختلفة من القواقع.

ركزت الدكتورة فيونا بيتي والدكتور كريس هارلي، وكلاهما من قسم علم الحيوان بجامعة كولومبيا البريطانية، أبحاثهما على موقعين متميزين: مضيق جورجيا، الذي يعتبر نقطة ساخنة لمخاطر المناخ، والساحل الأوسط، حيث تكون المياه أكثر برودة ودافئة عند درجة حرارة منخفضة. معدل أبطأ. ومن خلال جمع ودراسة القواقع البحرية من هذه المناطق، يهدف الباحثون إلى فهم كيفية تأثير الموقع على قابلية التأثر بتغير المناخ.

وكشفت نتائج الدراسة أن القواقع من مضيق جورجيا كانت أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة لارتفاع درجة حرارة المحيطات مقارنة بنظيراتها من الساحل الأوسط. وكانت القواقع القادمة من المضيق تعاني بالفعل من درجات حرارة قريبة من الحدود القصوى المسموح بها لها، مما يجعلها أكثر عرضة للموت في المياه الدافئة. في الواقع، لاحظ الباحثون ارتفاع معدل الوفيات بين القواقع في مضيق جورجيا مقارنة بتلك الموجودة في الساحل الأوسط.

وأكدت الدكتورة بيتي، التي أجرت البحث خلال دراستها للدكتوراه في جامعة كولومبيا البريطانية، أن عدم قدرة هذه الكائنات على التحرك لمسافات طويلة يؤدي إلى تفاقم تعرضها لتغير المناخ. مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات، قد تكافح العديد من الأنواع لمواكبة البيئة المتغيرة، خاصة إذا كانت غير قادرة على الهجرة إلى موائل أكثر ملاءمة.

تمتد الآثار المترتبة على هذه النتائج إلى ما هو أبعد من القواقع البحرية. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية أخذ الموقع في الاعتبار عند تقييم المخاطر المناخية، ليس فقط على الحيوانات ولكن أيضًا على البشر. إذا كان أحد الأنواع غير قادر على الانتقال من بيئة تتغير بسرعة أكبر من قدرته على التكيف، فقد يواجه تحديات كبيرة في البقاء.

علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن بعض الأنواع، مثل المحار والأنشوجة الشمالية، والتي تكون أكثر تحملاً للحرارة ولها فترات حياة أقصر، قد تزدهر في مستقبل أكثر دفئًا. ومن المرجح أن تكون هذه الأنواع، إلى جانب الحيوانات المفترسة التي تعتمد عليها، مثل الحيتان، أفضل حالًا مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات.

ومع تعمق فهمنا لتغير المناخ، فمن الضروري التعرف على الروابط المعقدة بين الأنواع المختلفة وبيئاتها ودراستها. ومن خلال التركيز على كائنات تبدو عادية مثل القواقع البحرية، يمكن للباحثين اكتساب رؤى قيمة حول تأثيرات تغير المناخ على النظم البيئية الهشة لكوكبنا.

أكثر أسئلة متكررة

1. كيف قام الباحثون بدراسة تأثيرات التغير المناخي على القواقع البحرية؟

قام الباحثون بجمع القواقع البحرية من موقعين مختلفين، مضيق جورجيا والساحل الأوسط، وقاموا بتعريضها للمياه الساخنة إلى درجات حرارة البحر الحالية والمتوقعة في المستقبل. وقاموا بمراقبة القواقع في المختبر وفي الميدان لمراقبة استجاباتها لدرجات الحرارة المتغيرة.

2. لماذا كانت القواقع الموجودة في مضيق جورجيا أكثر عرضة لارتفاع درجة حرارة المحيطات؟

وكانت القواقع الموجودة في مضيق جورجيا تعيش بالفعل في مياه أقرب إلى حدود درجة حرارتها العليا. ونتيجة لذلك، فقد عانوا من ارتفاع معدل الوفيات عند تعرضهم لدرجات حرارة أكثر دفئًا مقارنة بالقواقع الموجودة في المياه الباردة في الساحل الأوسط.

3. كيف يؤثر عدم القدرة على الحركة على تعرض القواقع لتغير المناخ؟

تحد الحركة المحدودة للقواقع من قدرتها على البحث عن موائل أكثر ملاءمة مع ارتفاع درجة حرارة بيئتها. وهذا يعني أنهم أقل عرضة للتكيف أو البقاء على قيد الحياة في مواجهة التغيرات السريعة في درجات حرارة المحيطات.

4. ما هي آثار الدراسة على الأنواع الأخرى غير القواقع البحرية؟

وتشير الدراسة إلى أن الأنواع ذات القدرة العالية على تحمل الحرارة ومتوسط ​​العمر الأقصر، مثل المحار والأنشوجة الشمالية، قد تكون أكثر مرونة في مواجهة مستقبل أكثر دفئا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحيوانات المفترسة التي تعتمد على هذه الأنواع، مثل الحيتان، قد يكون لديها أيضًا فرصة أكبر للبقاء في مواجهة تغير المناخ.

5. كيف يؤثر الموقع على قابلية التأثر بتغير المناخ؟

تؤكد الدراسة على أن مخاطر المناخ يمكن ربطها بالموقع، سواء بالنسبة للأنواع أو المجموعات البشرية. إذا كان أحد الأنواع غير قادر على الانتقال من بيئة تتغير بشكل أسرع مما يمكنه التكيف، فقد يواجه تحديات كبيرة. وبالمثل، قد يتعرض السكان في المواقع المعرضة للخطر أيضًا لآثار سلبية بسبب تغير المناخ.